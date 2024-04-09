Dolar 20 liraya mı düşecek? İslam Memiş'ten çok net cevap geldi!

tv100.com yazarı ve para piyasaları yorumcusu İslam Memiş seçimin sonrası dolar yükseleceği algısının boşa çıktığını yazdı. Memiş, sosyal medyada dillendirilen “Dolar 20 lira olacak” iddialarını değerlendirdi.

Para piyasaları yorumcusu İslam Memiş seçimin sonrası dolar yükseleceği algısının boşa çıktığını yazdı. Memiş, sosyal medyada dillendirilen “Dolar 20 lira olacak” iddialarını ele aldı.

İşte Memiş'in tv100.com'daki o yazısı:

Seçim öncesi para piyasalarına ilişkin “Seçimin hemen sonrası dolar yükselecek” algısı boşa çıktı.

Dolar/TL kuru 31,88 lira seviyesinde.

Yani, seçim sonrası dolar kuru 37 kuruş geriledi.

Kuruşluk gerilemeyi görenler yine sosyal medyada “Dolar 20 lira olacak” demeye başladı.

Öncelikle şunu belirtmek isterim;

31,88 ile 20 lira arasında 11,88 lira var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

29 liraya inansalar mâkul derim, 28 liraya da mâkul derim.

20 lira ne?

20 yıldır Türkiye’de “Konut balonu var, patlayacak” diyen bir kitle var.

Bu da ona benziyor.

Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü sıkılaştırma politikası doların 20 lira olacağını söylemiyor.

Evet seçimden sonra yükseliş hızı durdu, hatta 37 kuruş da olsa geriledi.

Umarım daha da geriler, hepimizin hayali bu.

Ama şartlar ve nedenlere odaklanıp da inanmak gerek.

Dolar/TL seçimden sonra neden geriliyor?

- Bayram öncesi TL talebi her zaman artar. Personel maaşları, ikramiye, tatil için nakit hazırlığı gibi nedenler TL’yi talepkâr yapar.

- Seçim öncesi dolar pozisyonu olanlar baktı ki işler öyle değil, satış pozisyonu aldılar.

- Yabancı kurum ve kuruluşların TL için iyimser raporları. Yabancı kurum ve kuruluşlar ne zaman rapor yayımlasa ona göre pozisyon alanlar olur.

- Ekonomi yönetiminin seçim sonrası politika değişikliğine gitmeyeceği yönündeki mesajları.

- Dolar endeksi (dxy) 104,70’den 103,70’e geriledi. Yani, dolar küresel piyasalarda değer kaybetti.

Bu gibi etkenler TL’yi güçlü tutuyor.

Ancak bu doların sürekli değer kaybedeceği anlamına gelmez.

Dolar zaten bir yatırım aracı değildir.

Dolar zaten Türkiye’de en az getiriye sahiptir.

Doların tek özelliği maliyet hesaplamasıdır.

Gözümüzün gördüğü her şey dolar ile maliyeti olduğundan önemli.

Dolara ihtiyacımız olduğundan kur önemli.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,18 milyar dolar azaldı.

Çünkü dolar satıp mevduat faizine geçiyorlar.

Yüzde 56-58 faizi kim kaçırır?

Doların o kadar getirisi olmayacağını herkes biliyor.

Özetlemek gerekirse 29-28 lira kısa vade için denene bilir.

Önemli olan düşüş kalıcı mı?

Bana göre şimdilik çok zor.

Doların 20 lira olacağına inananlar önce aradaki 11,88 lirayı atlamaması gerek.

Siz siz olun yine de döviz borçlanmayın.