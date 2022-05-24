  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar 16 TL'yi aştı
Ekonomi

Dolar 16 TL'yi aştı

FED'in faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar kuru, 16 TL seviyesini aştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 11:14:00 -
Dolar 16 TL'yi aştı

Bu sabah 16 lira seviyesini aşan Dolar, son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.00 itibarıyla dolar 16,04'ten, euro 17,20'den, sterlin ise 20,20'den işlem görüyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise şu sıralar 955 lira seviyesinde bulunuyor.

Merkez bankaları yükselen enflasyona karşı faiz silahını çekti. Fed nisan ayında 22 yılın en sert faiz artışına giderken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yaz aylarında sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor. Diğer merkez bankaları ise ECB ve Fed'i takip ederek faiz artırıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay