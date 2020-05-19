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Ekonomi

Dolar 1 ayın en düşük düzeyinde

Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde bulunan Dolar/TL paritesi, son 1 ayın en düşük düzeyi 6,75’e kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:06:14 -
Dolar 1 ayın en düşük düzeyinde

Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde bulunan Dolar/TL paritesi, son 1 ayın en düşük düzeyi 6,75’e kadar geriledi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde yurt içinde piyasalar kapalı ancak uluslararası piyasalarda işlemler sürüyor. Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde olan dolar/TL düşüş yönlü hareketini hızlandırdı. Parite, 6,75’e kadar gerileyerek son 1 aydaki en düşük seviyesini gördü.

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