0553 313 94 23

Dolandırıcının çorabından 60 bin liralık altın çıktı

Sivas'ta telefonla arayıp kendinisi "polis" olarak tanıttığı emekli Hülya K.'nin (54) 60 bin liralık altınlarını alan Şükrü A., Kahramanmaraş'ta polis tarafından yakalandı. Altınlar, Şükrü A.'nın çorabından çıktı.

03 Eylül 2019 Salı 10:47
Dolandırıcının çorabından 60 bin liralık altın çıktı

Olay, Sivas merkezde meydana geldi. İddiaya göre Şükrü A., telefonla aradığı Hülya K.'ye kendisini 'polis' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kuyumcu soygununda kullandığını, olayı aydınlatmak için evindeki ziynet eşyalarının istediği yere bırakması gerektiğini söyledi. Telefondaki kişiye inan Hülya K., bilezik, bileklik, çeyrek altın, kolye, yüzük gibi evindeki 60 bin lira değerindeki altınlarını Şükrü A.'nın istediği noktaya bıraktı. Daha sonra telefonla aradığı Şükrü A.'ya ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.

320 kilometre kaçabildi

İhbar üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrü A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının altınları bıraktığı nokta ve çevresindeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcının taksiye bindiğini ve taksinin de Kahramanmaraş yönüne gittiğini belirledi. Taksinin peşine düşen ekipler aracın plakası ile dolandırıcının kimlik ve eşkal bilgilerini de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Alarma geçen polis, taksiyi Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu. Kaçış yolculuğu 320 kilometre süren Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı.

Suçlamaları reddetti, altınlar çorabından çıktı

Şükrü A., emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin 'İddialar doğru mu?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi ancak Hülya K.'nin 60 bin liralık altınları çorabından çıktı. Şükrü A., burada yapılan işlemlerinin ardından Sivas'tan gelen polislere teslim edildi. İsmi açıklanmayan taksi şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:47
  1. Sivas
  2. Kahramanmaraş
  3. Gaziantep
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    1. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    2. Galatasaray’dan imza şov
    3. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    4. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    5. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    6. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    7. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    8. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    9. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    10. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    11. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    12. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    13. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    14. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    15. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    16. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    17. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    18. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    19. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    20. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    21. İşadamları:
    22. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    23. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    24. Muş Belediyesinden örnek davranış
    25. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    26. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    27. Brokoli temizlemenin püf noktası
    28. Asırlık çınar ağacı aracın üzerine..
    29. EFE’nin starları açıklandı
    30. Dr. Hasbay: “Enzime dirençli..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız