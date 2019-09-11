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Dolandırıcılık iddiası ile tutuklanan eski yağlı güreş ağası serbest

Kendini MİT’in Edirne Bölge Başkanı olarak tanıttığı ve TOKİ’ye ait olduğunu söylediği arsadan 10 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddia edilen eski yağlı güreş ağası Ahmet Ç.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:45
Dolandırıcılık iddiası ile tutuklanan eski yağlı güreş ağası serbest

Kendini MİT’in Edirne Bölge Başkanı olarak tanıttığı ve TOKİ’ye ait olduğunu söylediği arsadan 10 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddia edilen eski yağlı güreş ağası Ahmet Ç. ve beraberindeki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtıp Tekirdağ’da TOKİ’ye ait olduğunu söyledikleri arsa üzerinden 10 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddia edilen eski yağlı güreş ağası ve iş insanı Ahmet Ç. ile beraberindeki Tarkan A., 9 Eylül günü Edirne ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Nitelikli Dolandırıcılık”, suçundan gözaltına alınan Ahmet Ç. ve Tarkan A., polisteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. Şüpheliler nöbetçi savcılık tarafından yapılan sorgulamanın ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.



Nöbetçi mahkeme 2 şüpheli hakkında her ne kadar kuvvetli suç şüphesi olsa da bunun tutuklama kararı verilebilmesi için yeterli olmaması, sabit ikamet sahibi olmaları ve delil karartmaya ilişkin bir husus bulunmaması gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine hükmedildi. Mahkeme şüphelilerin imza adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.



Kararın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Ç. kendisini MİT’in Bölge Sorumlusu olarak tanıttığı iddialarını kabul etmeyerek “Ben emlak işi yapıyorum. Evet, ağalık yaptım ama ben emlak işi yapıyorum. Ama bugün bir baktım ki ben 2 gündür ters kelepçe ile nezarethanedeyim. Şimdi haklı olduğum için dışarıdayım. Hayatımda devlette görev almadım. Ben esnafım tacirim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:45
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