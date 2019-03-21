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Dolandırıcılık çetesi çökertildi, çete lideri ATM'den parayı çekerken yakalandı

Antalya’nın Serik ilçesinde, birçok ilde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çetenin 2 üyesi yakalandı. Şüphelilerin verdiği ifadelerin ardından çete lideri olduğu belirlenen Gürcistan uyruklu İ.G.’de, Artvin’de çetenin son olayının ardından kendisine gönderilen parayı ATM’den çekerken suçüstü yakalandı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:03
Dolandırıcılık çetesi çökertildi, çete lideri ATM'den parayı çekerken yakalandı

Antalya’da ve birçok ilde telefon dolandırıcılığı yaşandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye'de birçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek, bu bilgilerden ev telefonlarını arayıp, kendilerini asker veya polis olarak tanıttıklarını ve bununla toplamda 75 bin TL’lik dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiklerini belirledi.

Son olarak çete üyesi 2 kişinin Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bir kişiyi telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıttıkları, evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri ardından ev sahibini ikna ederek evdeki altınları alıp kaçtıkları tespit edildi.

Ev sahibinin ifadesi ve jandarmanın incelemelerinin ardından çete üyesi 2 kişinin merkezde oturan H.A. ve B.Ş. olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada elde edildiği değerlendirilen 20 bin lirayla bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin altınların bir kısmını da kuyumcuya bozdurarak, nakde çevirdiği anlaşıldı.

Çete lideri Artvin'de yakalandı

Şüphelilerin elde ettikleri paraların bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen kişiye banka aracılığıyla havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi. 2 şüpheli tarafından adına para havale edilen Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G., Artvin'in Hopa ilçesinde ATM’den para çekmeye çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 2 çete üyesinin altınları bozdurduğu kuyumcu S.Ö. de yakalanırken, jandarma 75 bin TL’nin 60 bin Tl’sini ele geçirdi. Dolandırıcılık şüphelileri H.A. ve B.Ş. ile kuyumcu S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G.'nin ise Artvin'de işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:03
  1. Artvin
  2. Antalya
  3. Çete operasyonu
  4. dolandırıcılık çetesi
  5. gözaltılar var

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