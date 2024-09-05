Dolandırıcıların yeni hedefi: Öğrenciler!

Pek çok lise, lisans ve önlisans öğrencisinin ekonomik zorluklar nedeniyle burs, uygun fiyatlı yurt, kiralık ev ve ikinci el eşya arayışına girmesi, dolandırıcıların yine iştahını kabarttı. Daha çok sosyal medya, sahte internet siteleri ve telefondan kısa mesaj yoluyla öğrencileri kandırmaya çalışan bu sahtekarlar, parayı, kaporayı ya da kişisel banka hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra anında ortadan kayboluyorlar.

SAHTE ÇEKİLİŞLER

Son dönemlerin bir diğer dikkat çekici dolandırıcılık yöntemi ise canlı video platformları üzerinden iPhone, iPad, akıllı saat ve dizüstü bilgisayar kazanma vaadiyle yapılan sahte çekilişler. Burada sözde çekilişi kazanan kişilere ödüllerin teslimatı aşamasında ortaya çıkacak masraflar için bir ödeme yapmaları gerektiği söyleniyor. Zaten asıl sorun da buradan anlaşılıyor. Ortada bir ödeme durumundan bahsediliyorsa anlayın ki bu bir tuzak.

KREDİ KULLANIYORLAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemlerde öğrenci mağduriyetlerinin arttığına dikkat çekerek, “Sahtekarlar hiç bir alanı boş bırakmıyorlar. SMS, elektronik posta, sosyal medya ve sahte internet sitelerinden yayınladıkları burs, uygun fiyata yurt veya kiralık ev ilanlarıyla öğrencilerden kapora alıyorlar. Üstelik bazı kurbanlarından elde ettikleri kişisel bilgileri kullanarak hesaplarını boşaltıyor, kredi kullanabiliyor, daha da beteri yaptıkları kanunsuz işlerde bu öğrencilerin hesaplarını kullanarak haklarında çok sayıda ceza davası açılmasına yol açıyorlar” diye konuştu.

BEDAVA ÜRÜN OLMAZ

Her türlü çekilişe de şüpheyle yaklaşılması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, “Cazip tekliflere kapılarak yeterince sorgulamadan kişisel bilgilerinizi tanımadığınız insanlarla asla paylaşmayın. Ayrıca ülkemizdeki yasal mevzuat her türlü çekilişle ödül dağıtımı için Milli Piyango İdaresi’nden izin alınmasını zorunlu kılmıştır. Dolandırıcıların tuzağına düşmüş olanlar zaman kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmalı, kişisel ve finansal verileriyle ilgili şifrelerini yenilemelidirler. Bedava peynir sadece fare kapanında olur” dedi.

GÖRMEDEN PARA ÖDEMEYİN

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Avukat Bülent Deniz ise mağdur öğrencilerden kendilerine şikayetler geldiğini ifade ederek, “Genelde burs, ev ve ikinci el eşya konusunda aşırı cazip fiyat tekliflerine kanıldığı görülüyor. Dolandırıcıların kimliklerinin tespiti çoğu kez mümkün olamıyor, uğranmış olunan zararın giderilmesi sağlanamıyor. Gerçek yaşamda hiç kimse kimseye karşılıksız bir çıkar sağlamaz, bunu artık anlayın” dedi. Deniz, şu uyarıları yaptı: “Örneğin bir eşya alacaksanız, eşyayı görmeden para göndermeyin. Burs imkanları için sadece resmi web sitelerini ve kurumları tercih edin. Kiralık ev için ev sahibinin kimliğini teyit edin.”

HER ŞEYİ TEYİT EDİN

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova ise eğitim dönemi dolandırıcılıklarına karşı güvende kalmak için şunları önerdi:

* Gerçek olamayacak kadar iyi tekliflerle karşılaştığınızda, özellikle de sizden önceden ödeme veya kişisel bilgi talep ediyorlarsa dikkatli olun.* Karşınıza çıkan bursları, eşantiyonları veya teklifleri iyice araştırın.* Resmi iletişim numaralarını arayın ve herhangi bir işlem yapmadan önce meşruiyetini teyit edin.

* Talebin meşruiyetinden kesinlikle emin olmadığınız sürece hassas verileri çevrimiçi olarak paylaşmaktan kaçının.* Ödeme yaparken veya kişisel bilgilerinizi verirken okulların resmi web sitelerine, tanınmış burs platformlarına ve saygın satış noktalarına bağlı kalın.* Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (MFA) etkinleştirin: Mümkün olan her yerde MFA’yı etkinleştirerek çevrimiçi hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin.* Sadece şifrelerinizi saklamakla kalmayan, aynı zamanda 2FA için otomatik olarak tek seferlik şifreler oluşturan güvenilir bir şifre yöneticisi kullanın.* Çeşitli tehditlere karşı kapsamlı koruma için Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümünü tercih edin.