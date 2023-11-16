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Aktüel Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler
Aktüel

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

Yeniakit Publisher
2023-11-16 12:48:00 -
Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

Bütün insanlığın başına bela olan ve asalaklıkta sınır tanımayan dolandırıcılar, haram kazanç konusunda her türlü kılığa girmeye devam ediyorlar. Dolandırıcılık vakalarında son yıllarda ciddi bir artış gözlenirken, hırsızlar amacına ulaşmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. İnsanların alın terlerine ve birikimlerine göz diken hırsızlar bu defa ağlarını öğrencilerin üzerine attıkları ortaya çıktı. İnternet üzerinden çeşitli vakıf adlarını kullanarak site açan aç gözlüler sözde burs vermek adına öğrencileri soymaya çalışıyor. Olta attıkları öğrencilerin hesabına sembolik oranda burs yatıran hırsızlar, ardından kimlik ve hesap bilgilerini alarak öğrencilerden tehdit ve şantajla para koparmaya çalıştığı belirlendi.

Bütün insanlığın başına bela olan ve asalaklıkta sınır tanımayan dolandırıcılar, haram kazanç konusunda her türlü kılığa girmeye devam ediyorlar. Dolandırıcılık vakalarında son yıllarda ciddi bir artış gözlenirken, hırsızlar amacına ulaşmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. İnsanların alın terlerine ve birikimlerine göz diken hırsızlar bu defa ağlarını öğrencilerin üzerine attıkları ortaya çıktı. İnternet üzerinden çeşitli vakıf adlarını kullanarak site açan aç gözlüler sözde burs vermek adına öğrencileri soymaya çalışıyor.

Olta attıkları öğrencilerin hesabına sembolik oranda burs yatıran hırsızlar, ardından kimlik ve hesap bilgilerini alarak öğrencilerden tehdit ve şantajla para koparmaya çalıştığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde ağlarına Z.Y. isimli bir lise öğrencisini takan dolandırıcılar, 0531 774 73 01 – 0538 956 10 52 – 0537 308 35 45 – 0501 158 91 85 numaralı WhatsApp hesapları üzerinden iletişime geçerek burs başvurusunun kabul edildiğine dair iletişime geçtiler. Öğrenciden bursun yatacağı İBAN numarasını talep eden dolandırıcılar, hesaba 105 TL gibi bir tutar yatırıp güven sağlayarak gönderdikleri paranın 103 TL’sini iade etmesini istediler. 0537 267 14 93 numarasından arayarak tehdit edilen lise öğrencisi soluğu karakolda alarak kendisi ile iletişime geçen şahıslardan şikayetçi oldu.

ARAPÇA KONUŞARAK SALAĞA YATTILAR

Öte yandan, konuyla ilgili aradığımız 0537 267 14 93 numaralı dolandırıcılar Arapça kelimeler kullanarak salağa yatması dikkatlerden kaçmadı.
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