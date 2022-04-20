Dolandırıcıların son yöntemi "Yok artık" dedirtti

İzmir'de ikinci el otomobilini satmak isteyen Veli Sönmez (21), dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre, otomobilin satışı için notere giden Sönmez, satış için anlaştıkları paranın banka hesabına geçmediğini söyledi ancak daha sonra kendisine mesajla gönderilen sahte banka dekontuna güvenip otomobilini sattı. Para hesaba geçmeyince dolandırıldığını anlayan Sönmez, noterdeki güvenlik kamerası görüntülerini de alıp polise şikayetçi oldu.

Rüzgar gülü imalatı yapan bir firmada üretim elemanı olarak çalışan evli Veli Sönmez, 35 AZZ 491 plakalı otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Veli Sönmez'i, adının 'İhsan' olduğunu söyleyen İsa K. arayıp, ilandan gördüğü aracı satın almak istediğini söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşadığını belirten İsa K. ertesi gün İzmir'e geleceğini belirtip, Sönmez ile sözleşti. Buluşmaya dayısı olduğunu söylediği Yaşar D. ile gelen İsa K., otomobili dayısının üzerine alacağını belirtti.

Otomobilden anladığını söyleyen ikili, araç ekspertiz raporuna gerek olmadığını belirtip kontrolleri kendileri yaptı. 76 bin lira satış fiyatına anlaşan otomobilin sahibi Sönmez ile alıcı Yaşar D. ve İsa K., otomobilin satışı için Karabağlar'da notere gitti. İsa K. dışarıda beklerken Yaşar D. ile Sönmez satış işlemleri için notere girdi.

Sönmez'e 76 bin liranın İBAN üzerinden EFT yapıldığı söylendi. Banka hesabını kontrol eden Sönmez, hesabına paranın aktarılmadığını görüp bu sırada dışarıda bekleyen İsa K.'ye durumu bildirdi. İsa K., Sönmez'e dekontu mesaj olarak gönderip, paranın miktarı yüksek olduğu için işlemlerin gecikebileceğini söyledi. İsa K.'nin söylediklerine inan Sönmez, noterdeki işlemleri tamamlayıp aracın satışını gerçekleştirdi.

Otomobil ertesi gün 45 bin liraya satıldı

Paranın hesabına geçmesini bekleyen Sönmez ertesi gün İsa K.'yi aradı. Sönmez, paranın geleceğini söyleyip telefonu kapatan İsa K.'ye bir daha ulaşamadı. Bankaya giden Sönmez, böyle bir transfer işleminin gerçekleşmediğini öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Sönmez, noterdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde Sönmez ile İsa K. ve Yaşar D.'nin otomobilin yanında yaptığı görüşme yer aldı. Öte yandan Sönmez'e ait otomobilin ikili tarafından ertesi gün 45 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sahte dekont yöntemiyle dolandırıldığını ileri süren Sönmez, şunları söyledi:"Transferini gerçekleştirdikleri paranın hesabıma geçmediğini söyleyince cep telefonuma sonradan sahte olduğunu anladığım dekontu gönderdi. Dekontu görünce içim rahatladı. Bunun üzerine noterde satışı gerçekleştirdim.

Paranın hesabıma geçmesi için ertesi günü bekledim ancak para hesabıma gelmedi. Ertesi gün sabah İsa K.'yi aradım, paranın geleceğini söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra telefonu kapattı. Bunun üzerine dekontu ve işlemi bankaya sordum. Ancak böyle bir para transfer işleminin olmadığını ve dekontun sahte olduğunu öğrendim.

Karakola başvurdum. Bu süreçte otomobili alanlar başkasına satmış. Benim sattığım günün akşamı satışa çıkarmışlar. Bir gün sonra da 76 bin liraya satmak istediğim otomobilimi galericiye 45 bin liraya satmışlar. Aracımın bana teslim edilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Avukat tuttum. Bu işin peşini bırakmayacağım."