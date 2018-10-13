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Dolandırıcıları dolandırıp 'popstar' oldu!

Bursa'da birlikte çalıştığı dolandırıcı çetesini de dolandırarak klip çeken sahte popçunun gözaltına alındığı bildirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:11
Dolandırıcıları dolandırıp 'popstar' oldu!

Bursa'da dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini de dolandırıp başka isimle şarkı söyleyerek klip çeken popçu tıklama rekoru kırdı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan Süleyman E.’nin birlikte dolandırıcılık yaptığı şahısları da dolandırarak Emir Ekin ismiyle klip çekip şarkı söylediği ortaya çıktı.

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da desteğiyle Bursa merkezli 13 ilde dolandırıcılık çetesine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 34 şahsın, vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda gözaltına alınan Süleyman E.’nin birlikte dolandırıcılık yaptığı şahısları da dolandırarak Emir Ekin ismiyle klip çektiği ortaya çıktı.

Bir müzik platformunda yayınladığı klibini yaklaşık 274 bin kişinin izlediği Emir Ekin takma isimli Süleyman E.’nin özel yazılımlı pos cihazlarıyla kart kopyalayan ya da kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık çetesiyle işbirliği içerisinde olduğu öğrenildi. İddiaya göre Süleyman E. birlikte dolandırıcılık yaptığı kişileri ‘banka 150 bin lira paraya bloke koydu’ diyerek dolandırdı. Çeteden kaçırdığı 150 bin lira Emir Ekin takma adıyla video klip çekti. Söylediği ‘Yandım’ isimli şarkının klibini 274 bin kişi izlerken video klipteki lüks arabalar dikkatlerden kaçmadı.

Emir Ekin takma isimli Süleyman E., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 ilde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda 75 ayrı kişiyi toplam 20 milyon lira dolandıran çetenin üyesi olmak şüphesiyle gözaltına alındı. Şarkıcının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:11
  1. Bursa
  2. Popstar
  3. dolandırıcılık
  4. dolandırıcıları dolandırdı

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