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Sağlık Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi! Sağlık Bakanlığı uyardı
Sağlık

Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi! Sağlık Bakanlığı uyardı

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması ve web siteler ile dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:28:00 -
Dolandırıcılar pandemiyi fırsat bildi! Sağlık Bakanlığı uyardı

Sağlık Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Bakanlık vatandaşları, "Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın." diyerek uyardı.

Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndererek dolandırıyor.

Bakanlık, "T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun." mesajını paylaştı.

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