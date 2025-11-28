  • İSTANBUL
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’nin ilk 8 şansı sürüyor! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerin ilk 8 şansı devam ediyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta mücadelesi, oynanan 18 karşılaşmayla başladı.

Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.

Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı.

Roma, milli oyuncu Zeki Çelik'in forma giydiği mücadelede Midtjylland'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada 78 dakika görev yapan Zeki Çelik, ilk golün pasını verdi. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Midtjylland, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Dinamo Zagreb'i 4-0'lık skorla geçti.

Porto ise milli futbolcu Deniz Gül'ün 67 dakika sahada kaldığı maçta Nice'i 3-0 mağlup etti.

Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olimpik Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1

Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3

Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1

1
