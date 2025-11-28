Ölüme davetiye... Çiğköfteci, deterjan şişesini sos kabı olarak kullandı
Kahramanmaraş’ta bir çiğköftecinin gıda hijyenini hiçe sayan görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. İşletmenin deterjan şişesini sos kabı olarak kullandığı ortaya çıkarken çalışan kişinin sözleri tepki yağdırdı.
Kahramanmaraş'ta bir çiğköftecide kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, gıda hijyeni konusunda büyük bir skandalı ortaya çıkardı.
İşletmenin, gıda ile temas etmemesi gereken bir deterjan şişesini çiğköfte hazırlığı sırasında sos veya malzeme kabı olarak kullandığı görüldü. Görüntülerde, çiğköfteyi hazırlayan kişinin "Bunu yiyebilen daha çıkmadı" sözleri ise durumun ciddiyetini ve içeriğin sıradan olmadığını göstererek büyük tepki çekti.