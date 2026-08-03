Dolandırıcılar ahlaki sınırları zorluyor: Umre vaadiyle kandırılan 8 kişi savcılığa başvurdu

Samsun’da umre vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 8 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun Adliyesi’ne gelen mağdurlar, Ş.K. isimli kişinin kendilerini umreye götürme vaadiyle para aldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Mağdurlar, bildikleri kadarıyla toplam 14 kişinin aynı şekilde mağdur edildiğini iddia etti.

Mağdurlardan Eren Kadir Kılıç, yaklaşık 5 ay önce umreye gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek, "Umreye gitmek için başvuran 14 kişi mağdur edildik. Yaklaşık beş aydır paramızı vermemize rağmen umreye hiçbir şekilde gidemiyoruz. Mağdur edildik, ücretimiz de iade edilmiyor. Ücretimizin iade edileceği sürekli taahhüt edilmesine rağmen telefonlarına ulaşamıyoruz. Üç tane numara değiştirmiş. Samsun’da tanınmış, bilinen bir esnaf bizi bu şekilde mağdur etti. Hepimiz şu anda şikayetçiyiz. Bizim bildiğimiz 14 kişi mağdur edildi, belki bilmediğimiz birçok kişi var. Sonuna kadar gideceğiz. Hepimiz çok üzgünüz. Umreye ilk defa gidecektik, mağdur edildik. Allah bunun karşılığını bize verir diye umut ediyoruz" dedi.

Raif Keşli, "Biz de dolandırıldık. Cuma günü paraları vereceğini söyledi, vermedi. İnşallah paralarımızı alacağız. Adliyeye başvurduk" diye konuştu.

Sunay Örnek, annesine bakan kişinin eşinin daha önce umreye gittiğini söylemesi üzerine başvurduklarını ifade ederek, "Bin dolar verin sizi götüreyim’ dedi. 20 günlük program bana cazip geldi. Normalde 1100 dolara götürüyorlardı. ‘Hacılar gelsin, Temmuz’un 10’u, Ağustos’un 10’u’ derken sürekli oyalandık. Parayı cuma günü vereceğini söyledi, bir cuma daha geçti. Biz de savcılığa başvurduk. Kimse bizim gibi mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.

Nurdan Kılınç ise yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediklerini belirterek, "Mağduriyetimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Devletimizden, savcılarımızdan yardım istiyoruz. Bizim mağduriyetimizin karşı taraftan giderilmesini istiyoruz. Çok mahcubuz, çok mağduruz, çok üzüldük. O güzel yerlere gideceğimize seviniyorduk" şeklinde konuştu.