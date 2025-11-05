Dolandırıcılıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu kimdir?

Selim İmamoğlu, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun oğludur. 1997 yılında İstanbul’da doğan Selim İmamoğlu, eğitimine İstanbul’da başladı ve Yeşilköy Anadolu Lisesi’nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında yurt dışında staj yapan İmamoğlu’nun, son dönemde yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında adı dosyaya girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma çerçevesinde Sulh Ceza Hakimliği, Selim İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Kararın, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu adli kontrol tedbiri kapsamında alındığı belirtildi. Selim ve Hasan İmamoğlu’nun, soruşturma dosyasında yer alan “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” iddiaları nedeniyle ifadelerinin emniyette alınacağı aktarıldı.

Yasağın, soruşturma sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve delil toplama aşamasının etkilenmemesi amacıyla uygulandığı ifade ediliyor. Eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendis olarak çalışmaya başlayan Selim İmamoğlu’nun, şu anda devam eden yargı sürecindeki konumu ise resmi makamların açıklamalarına göre netlik kazanacak.