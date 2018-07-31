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Dolama nedir neden çıkar?

Dolama, parmakların uç boğumlarının enfeksiyon kapması sonucu ortaya çıkar. Hasara uğramış deri katmanlarının mikrop kapmasıyla meydana gelen dolama şişme ve morarma gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

31 Temmuz 2018 Salı 20:49
Dolama nedir neden çıkar?

DOLAMANIN YAŞANMAMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER;

Gün içerisinde 2 saatte bir ellerinizi dezenfekte etmenizde fayda var. Özellikle kesik olan bölgenizi yara bandı ile kapatmanız dolama rahatsızlığına yakalanma riskini azaltacaktır.

DOLAMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dolama büyük bir kitle ise cerrahi operasyonla kitle patlatılır ve iltihap boşaltılır. İltihaptan temizlenen bölgeye dikiş atılır. Mikrop kapmaması için pansumanla kapatılır. Antibiyotikle desteklenen tedavi yöntemi sonrası bir hafta içinde iyileşme gözlenir.

DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dolama ağır iltihaplı değil ise doğal tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Uzmanlarında önerdiği doğal tedavi yöntemlerini sizler için araştırdık.

LİMON VE KARBONAT KARIŞIMI

Antibakteriyel özelliği sayesinde limon dolamaya neden olan enfeksiyonun azalmasını sağlar. Bir yemek kaşığı karbonat üç yemek kaşığı limon suyunu iyice karıştırın ve dolamanın olduğu bölgeye sürün. 10 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayınız. Bu karışımı dolama şişliği inene kadar uygulayabilirsiniz.

PİRİNÇ UNU VE KETEN TOHUMU YAĞI

Dolamanın hızlı iyileşmesini istiyorsanız pirinç unu ve keten tohumu karışımından faydalanabilirsiniz. Pirinç unu ve keten tohumu yağını karıştırarak elde ettiğiniz hamurunu, dolamayı açık bırakmayacak şekilde parmağınıza sarınız. 15 dakika bekleyiniz. Bu karışımı her gün düzenli uygulayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 20:49
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