Dolabımıza koyduğumuz buzların kokmasını önlemenin yolu

İŞTE BUZ KALIPLARININ GÜZEL KOKMASINI SAĞLAYACAK YÖNTEMLER...

1- Buz oluşturmak için kalıplara su koyduğunuzda içine birkaç damla limon suyu koyarsanız kokuyu önlersiniz.

2- Buz kalıplarının kötü kokusunu yok etmek için kullanılacak bir başka yöntem ise buzluğa süt koymaktır. Buzluğa bir bardak süt koyun ve donmasını bekleyin. Süt hem buzların hem de dolapta bulunan kokuların yok olmasını sağlayacaktır.

3- Buz kalıplarının ferah kokmasını sağlayan bir başka yöntemse kalıpların içine taze nane yaprağı koymak. Kalıpların içine suları ekleyin ve içine nane yapraklarını koyun. Bu şekilde donmasını sağlayın.

4- Buz kalıplarının hem kötü kokudan kurtulmasını hem de hoş kokmasını istiyorsanız içlerine güzel kokan çiçeklerin yapraklarından koyabilirsiniz.