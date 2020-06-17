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Aktüel

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının beşinci yılı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:00:38 -
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının beşinci yılı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkiye'ye kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edindiğini belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının beşinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Süleyman Demirel'i rahmetle anan Erdoğan, mesajında, "Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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