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Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi puanları merak edilmekte. 2020 YKS sonuçları açıklanmasıyla üniversite tercihleri başlayacak. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan önlisans yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. AYT’den 170 ve üzeri puan alanlar ise üniversitelerin 4 yıllık önlisans programları için tercihte bulunacak. İzmir 9 Eylül Üniversitesi taban puanları, bu üniversiteyi tercih edecekler tarafından araştırılıyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi puanları kaç, Dokuz Eylül Üniversitesi bölüm puanları 2020. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması 2 yıllık, 4 yıllık.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:12:00 - 2020-07-17 20:13:01
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) başarı sıralamaları haberimizde. Dokuz Eylül Üniversitesi puanlar ve sıralamaların tamamı 2019’da yerleşen adaylara ait olup taban puanları ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en son güncel puanları kapsamakta.

Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982`de “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile kurulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; İzmir’in dört bir yanında; 10 Enstitü, 18 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 60 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir. 2019-2020 Akademik Yılı itibariyle kurumumuzda, 70.158 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlar arasında, 115 ülkeden gelen 1.352 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi puanları YÖK Atlas.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği taban puanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği taban puanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanı

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