Dokuz aylık bebeğin gelişim özellikleri

Bebek, karın üzerinde sürünerek öne doğru ilerleyebilir. Yardımcısız bir dakika kadar oturabilir. Sırt diktir, belin üçte biri hafif meyillidir. Yüzüstü yatarken, diz ve eller üzerinde vücudunu kaldırır. Bu, emeklemenin başlangıç pozisyonudur.



Herhangi bir yönden itmelere ilgilidir. Saat tıkırtısı, telefon ve zil seslerine ilgilidir. Dikkatle dinler, mekân ilişkilerini ayırt edebilir. Bir kabın içindekini eliyle alabilir, yukarı-aşağı, iç-dış, ön-arka kavramları gelişmeye başlamıştır.

Bir yere gizlenmiş annesini, başını sağa sola çevirerek aramaya başlar. Bulunca da çok mutlu olur. Çığlık tarzında kahkahalar atar.

Bebek altıncı ayda eş heceleri yan yana getirerek, zincirler yapmaya başlamıştı. Şimdi ise, bu hece çiftleri ile sözcükler kurar. De-de, ba-ba, me-me gibi.