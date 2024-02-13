Dökülmüş kaşları daha gür çıkartıyor! Bir tek damlayla binlerce kıl fışkırıyor: iyi görev yapan ‘bitkisel yağ’
Yüz hatalarını tamamlayan en önemli alanlardan biri kaşlardır. Saçlar kirpikler gibi kaşlarda dökülür. Kaşları güçlendirmenin en kolay yolu ise yağlardır. Doğal yağlar kaşların daha gür çıkmasını sağlar. İşte kaşları kalınlaştıran doğal yağlar...
Güzel alıcı gözlerin ilk adımı olan kaşlar da saçlar gibi dökülür. Bu da estetiksel güzelliği bozar. Yerini doldurmak için bazıları kalemler boyar bazıları ise dövme yaptırır. Ancak en sağlıklı yolu kaşları eski doğal haline kavuşturacak doğal yağlardır. Dökülen kaşları daha gür ve sağlam çıkartan doğal yağları sizler için derledik.
Dökülmüş, açılmış ve yıpranmış kaşları daha gür çıkarmanın en doğal yolu olan yağları düzenli kullanmalısınız. Etkisi düzenli kullanılınca ortaya çıkar.
İŞTE KAŞLARI KALINLAŞTIRAN DOĞAL YAĞLAR
SARIMSAK YAĞI
Sarımsak saç ve kaş çıkarmada en etkili doğal yağlardan biridir. Anti inflamuz etkisi olan sarımsak yağı kaş kıllarının yeninden canlanmasını sağlar. Kökleri güçlendiren sarımsak yağı, çıkmamaya başlayan kılları bile çıkartır. Dökülen kaşlar için en ideal yağdır.ZEYTİNYAĞI
Omega-3 yağ asidi barından zeytinyağı, hücre dokularını yeniler. Yenilenen hücre dokuları kıl köklerini hareketlendirir. Bu sayede küsmüş kaşları barıştırır. Uzmanların en çok tavsiye ettiği yağ zeytinyağıdır.
ISIRGAN OTU YAĞI
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Bitkisi canı yakar ancak yağı kaşlar için tam bir ilaçtır. Isırgan otu yağı güçlü bir çözeltidir. Bu sayede sönmüş kaş köklerini hem canlandırır hem de kaşların daha parlak ve gür çıkmasını sağlar.
BADEM YAĞI
Saç ve kıl çıkarmada en etkili yağdır. Badem yağı aynı zamanda kaşların bir daha dökülmemesini sağlar. E vitamini barındıran badem yağı, kaşları kalınlaştırır.
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