Dökülensaçların gürleşmesini sağlayan 3 çay ağacı yağlı maske

Saçların dökülmesi, köklerinin güçsüzleşmesinden kaynaklanır. Bu nedenle ilk yapılması gereken şey köklerin beslenmesi, güçlendirilmesi olmalıdır.

Saç kökleri, doğru bir beslenme düzeni ve dışarıdan takviyelerle güçlendirilebilir. Her besin grubundan yeteri kadar alındığı takdirde -eğer altında büyük bir sorun yoksa- saç dökülmesi bir nebze düzelir. Bunun yanı sıra da saç maskeleriyle dışarıdan destek verilmeli, kalan saç kökleri ve boyları yeteri kadar korunmalıdır.

Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antiviral özellikler göstererek bakterileri deriden uzaklaştırıyor.. Akne, deri döküntüsü ve sivilce gibi cilt sorunlarının oluşumunu engelliyor, oluşmuş olanlarınsa iyileşme sürecini hızlandırıyor. Bu nedenlerle saç maskesi olarak kullanıldığında mutlaka faydasını göreceksiniz.

Yağlı saçlar için uygulanacak maske

1 yemek kaşığı karbonat, 3 damla çay ağacı yağı, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı gül suyu karıştırılarak saç diplerine uygulanır. 15-20 dakika kadar bekletilerek ılık su ile durulanır. Durulama suyunuza doğal sirke koymayı ihmal etmeyin.

Kuru saçlar için uygulanacak maske

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı çay ağacı karıştırıp, avuç içlerinizde ısıtarak saç derinize uygulayın. Kalan yağı saç boyunuza da yedirin. Saçınızda 2-4 saat kadar bekletebileceğiniz bu maske, saç diplerinizdeki tahriş olmuş bölgeleri iyileşmesini de sağlayacaktır.

Karma ve her saç tipinin uygulayacağı saç maskesi