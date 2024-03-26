Doktoru açıkladı: Kadir İnanır'ın sağlığında kalıcı hasar olabilir mi?

Oyuncu Kadir İnanır, pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Beyne pıhtı atması sonucu tedavisi süren İnanır'ın sağlığında kalıcı hasar olabilir mi? Doktorundan açıklama geldi.

Kadir İnanır, dün Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı çekilen oyuncu, tahliller sonucu operasyon geçirmiş ve beynindeki tıkalı damar açılmıştı. Usta oyuncunun yoğun bakımda iki gün uyutulacağı açıklanmıştı.

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLDİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Kadir İnanır'ın tedavisini gerçekleştiren doktorlar açıklamalarda bulundu. Sağlam, "Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır, hastanemize 112 ambulansıyla geldi.

İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktorumuz girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında bir felç vardı. Şuuru kapalıydı.

Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildiğinde beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. Ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz, beyin cerrahisi arkadaşlarla birlikte anestezi doktorlarımızın da entübasyonu sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi.

Tıkalı damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Şimdi işlemden sonra çekilen MR görüntülemelerinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı doğal olarak. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar, yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak. İşlem çok başarılı çünkü" demişti.

“SAĞLIK DURUMU STABİL”

İnanır'ın hem girişimsel işlemleri yapabilmek hem de önlem amaçla entübe edildiğini dile getiren Sağlam, "Bu şekilde entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor. Gayet stabil durumu" şeklinde konuştu.

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Sanatçının üç yıl önce yaşadığı sağlık sorunu hakkında ise Sağlam, "Ondan bağımsız olarak ama tabii böyle bir risk var, bundan sonra da var. Çünkü kalp rahatsızlığımız var biliyorsunuz. Ondan kaynaklanıyor. Onunla ilgili gerekli tıbbi tedavisi de düzenleniyor, pıhtı oluşmaması için. Kan sulandırıcı ilaçları da veriliyor düzenli olarak" şeklinde konuşmuştu.

“İLK 24-48 SAAT İZLENECEK”

Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Uğur Türe ile de görüştüklerini söyleyen Sağlam "O da buradaydı. Baştan itibaren hastaya eşlik etti. Beyin cerrahisindeki arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdiler. Hatta MR çekildiğinde son kontrol MR'ı da gördük beraberce. Başarılı bir işlem olduğu teyit edildi. Taburculuğunu şu anda gündeme getirmek çok erken. İlk 24-48 saat dediğim gibi bir izlem yapılacak. Uyandırılacak önce. Uyandırdıktan sonraki klinik durum daha net ortaya çıkar. Ondan sonraki süreçte bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK DURUMUNDA KALICI HASAR BIRAKABİLİR Mİ?

"Bu durum İnanır'ın sağlığına kalıcı hasar bir hasar bırakabilir mi?" sorusuna cevap veren Sağlam, "Onu süreç gösterecek. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili. "dedi. Konuşmasına devam eden Sağlam, "Bu arada eşi Jülide Hanım da işlemlerin başından beri buradaydı kendisi. O da bir yazılı açıklama yapacağını söyledi. İnme o pıhtının yol açtığı klinik tablonun adıdır. Aslında ikisi de benzer. Aynı tablo. Beyin kanaması değil." dedi.

HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili dün sanatçının sosyal medya hesabından açıklama yapılmıştı. İnanır'ın 23 yıllık hayat arkadaşı Julide Kural tarafından yapılan açıklamada, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilirken, "Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım" denilmişti.

DÜN AKŞAM UYANDIRILDI

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamasında sanatçının uyandırılacağını duyurdu.

"Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim; bugün itibarıyla tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim."

İSTANBUL VALİSİ BİLGİ ALDI

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'dan bilgi aldı. Vali Gül, Kadir İnanır'ın ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.