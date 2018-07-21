0553 313 94 23

Doktorlara yönelik şiddet sürüyor! Şanlıurfa'dan sonra ikinci vaka

Şanlıurfa'da kafasına parke taşıyla vurularak ağır yaralanan doktorun tedavisi sürerken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Aytekin Kaymakç'nın, bir hasta yakınının saldırısı sonucu yaralanması şok etkisi yarattı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:57
Doktorlara yönelik şiddet sürüyor! Şanlıurfa'dan sonra ikinci vaka

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, saat 10.30’da Doç. Dr. Aytekin Kaymakcı'nın, çocuk cerrahisi polikliniğinde hasta muayene ederken, kapıda sıra bekleyen hasta yakınlarının kendi aralarındaki sıra kavgasına müdahil olup sırası gelmemiş olan hasta yakınlarına sırayla muayeneye yaptıklarını ifade ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

BEYİN CERRAHİSİ SERVİSİNE YATIRILDI

"Bir hasta yakınının kavgayı devam ettirmesi sonrasında kendisine hakaret ve tehditte bulunulmuş, daha sonra ani bir saldırı ile hastanın yakını tarafınca yabancı bir cisim kullanılarak darbedilmiştir. Alnında dikiş gerektirecek yara, yüzünde ve göz çevresinde cilt lezyonları ve morluklar oluşmuş, kafa travması geçirmiştir. Bilgisayarlı tomografi çekilmiş, gerekli tedavisi yapılarak beyin cerrahi servisine yatırılmış ve müşahede altına alınmıştır. Takip ve tedavisi devam etmektedir."

HERKESİN MORALİNİ ALT ÜST ETTİ

Sağlam, "Özverili bir şekilde, çocuklar için yılların tecrübesiyle polikliniğinde hastalara muayene hizmeti veren hocamıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırı, günde binlerce hastaya poliklinik, acil poliklinik ve ameliyat hizmeti sunan tüm personelimizin şevkini ve moralini altüst etmiştir. Ülkemizde sağlıkçılara yönelik olarak her gün yenileri eklenen insafsız ve akıl tutulması haline gelen şiddet vakalarının yeni bir örneğinin kurbanı olan değerli hocamıza yapılan bu insafsız ve hain saldırıyı tüm vicdanımızla kınıyoruz. Doç Dr. Aytekin Kaymakcı Hocamıza yapılan bu saldırı nedeni ile canımız yandı, gönlümüz kırıldı, mesleki aşkımız ve şevkimiz ciddi yara aldı. Devlet büyüklerimizin de ifade ettiği üzere sağlıkçılara yapılan saldırıların halkın sağlık hizmetine ulaşmasına yapılan terörizm saldırısı olduğunun bilinerek, engellenmesi için ivedi sosyolojik ve yasal düzenlemelerin yapılması için çağrımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sağlam, bu vahim saldırı ile ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ve yargı makamlarına durumun arz edilerek idari ve hukuki sürecin başlatıldığını, bunun yakinen takip edileceğini vurguladı.

"VAHŞİ SALDIRIYI KINIYORUM"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise "Doktor ve şiddet kavramlarını bir arada zikretmekten hicap duyarak öğretim üyemiz Doç. Dr. Aytekin Kaymakcı'ya yapılan vahşi saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erdöl, konunun yargıya intikal ettiğini ve takipçisi olacaklarını söyledi

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:57
  1. doktora şiddet
  2. İstanbul
  3. Yaralama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta?
    1. Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta?
    2. Mustafa Duran yakalandı mı? Mustafa..
    3. Yunan’ı sildik AB’yi solladık
    4. Flaş gelişme! Beşiktaş, yıldız oyuncu..
    5. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    6. Bakan Selçuk'tan tüm öğretmenlere..
    7. Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hareket!..
    8. Tarım Bakanı Pakdemirli'den..
    9. Kırklareli'de 44 kaçak yakalandı!
    10. Türkiye'den bir başarı daha! O ülkeye..
    11. Kazıklanan turist gözyaşlarını tutamadı!
    12. Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
    13. 'Bizde hain çok, Türklerde yok'
    14. Genç kızdan kan donduran ifade! Oktar..
    15. Doktorlara yönelik şiddet sürüyor!..
    16. Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddia..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cengiz Öner'i..
    18. ABD'den Putin'in teklifine olumsuz cevap
    19. ''Erdoğan'ı temsilen gittim''
    20. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemi için tarih verdi
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemi için tarih verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler
    Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler