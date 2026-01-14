Doktorlar zamanla yarıştı! Küçük çocuk az daha hayatını kaybedecekti

Bir anlık dikkatsizlik, Siirt’te bir aileyi ecel terleri döktürdü. Yabancı cisim yutma şikayetiyle ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 8 yaşındaki Y.K.'ya yapılan ilk değerlendirme ve görüntüleme tetkiklerinin ardından ilgili branşlar tarafından operasyona alındı. Y.K.'nın yemek borusuna kadar ilerlediği tespit edilen madeni para, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Yaren Dirik ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Hekimi Dr. Yasin Gökçınar tarafından endoskopik yöntemle çıkartıldı.

“Şanslı bir çocuk”

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Dr. Yasin Gökçınar, 8 yaşındaki çocuk hasta için sabah saatlerinde başvurulduğunu söyledi. Sabah açlığında çocuğu ameliyata aldıklarını belirten Dr. Gökçınar, "Görüntülemeyle, hastanın hikayesi ve ailesinin 5 lira yuttuğunu söylemesi üzerine tetkiklerini değerlendirip ameliyata aldık. Bu süre zarfında hastamız aç bekledi, her hangi bir şey yiyip içmedi. Bu, önemli. Herhangi bir yabacı cisim yutma, soluk borusuna kaçması durumunda önemli bir durum. Acil hava yolu durumu gelişebilir. Hava yolu tıkanması durumunda direkt solunum sıkıntısı oluşabiliyor ve hasta hayatını kaybedebiliyor. Çocuklarımızın yabancı cisimlerle oynamasına çok aşırı müsade etmemekte fayda var. Çocuk, şanslı bir çocuk. Çünkü soluk borusu yerine mutak borusuna girmiş bir para. Soluk borusuna gitseydi hayatını kaybedebilirdi. Mideye gitmeden hocamızın da desteğiyle çıkartmış olduk. Hastamız taburcu oldu, gayet iyi durumda."

“5 lirayı ameliyatsız bir şekilde çıkardık”

Gastroenteroloji uzmanı Dr. Yaren Dirik ise, hastanın para yutma şikayetiyle geldiğini söyleyerek, "Yaptığınız ön tetkiklerde kulak burun boğazla birlikte değerlendirdiğimizde paranın yemek borusuyla ağız tabanı arasında, KBB'nin hem de gastroenteolojinin ortak girişiyle yapabileceği bir alanda olduğunu tespit ettik. Tespitten sonra KBB ile istişarede bulunduk. Ortaklaşa işleme aldık ve madeni 5 lirayı ameliyatsız bir şekilde endoskopik olarak çıkardık" diye konuştuk.