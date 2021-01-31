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Medya Doktorlar şüphelendi! Masumlar Apartmanı başrolü tedavisi olmayan hastalığa mı yakalandı?
Medya

Doktorlar şüphelendi! Masumlar Apartmanı başrolü tedavisi olmayan hastalığa mı yakalandı?

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, hastalığına ilişkin konuştu. Abdullah, doktorların MS hastalığına

Yeniakit Publisher
2021-01-31 15:24:00 -
Doktorlar şüphelendi! Masumlar Apartmanı başrolü tedavisi olmayan hastalığa mı yakalandı?

Masumlar Apartmanı dizisi başrol oyuncusu İnci karekterini oynayan Farah Zeynep Abdullah, hastalığına ilişkin konuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili bilgileri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu son dönemin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse’taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söyledi:

“Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi... Hatta MS hastalığını araştırmak için benden, iki kez omurilik sıvısı alındı. İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.”

Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

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