Ortada kalacak haberi yok: Koopmeiners yeniden gündemde: Harekete geçtiler, teklif iletilecek...
Hollanda Milli Takımı'nda İsveç karşısındaki futboluyla Avrupa basınını büyüleyen Teun Koopmeiners için Galatasaray transferde ön sıraya yerleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hollanda Milli Takımı'nda İsveç karşısındaki futboluyla Avrupa basınını büyüleyen Teun Koopmeiners için Galatasaray transferde ön sıraya yerleşti.
Hollanda Milli Takımı'nda sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Juventus'un yıldız orta sahası Teun Koopmeiners için Galatasaray ve Roma ciddi şekilde devrede.
Kadrosuna uluslararası seviyede elit bir lider eklemek isteyen sarı-kırmızılılar, eski Atalantalı oyuncunun durumunu haftalardır yakından takip ediyor ve transferde ön sırada yer alıyor.
Roma, takımdan ayrılması gündemde olan Manu Koné’nin boşluğunu doğrudan Koopmeiners ile doldurmak için transfer piyasasını izliyor. Juventus'ta zaman zaman istikrar sorunu yaşayan Koopmeiners, Hollanda'nın İsveç'i mağlup ettiği maçta sonradan oyuna girerek taktik zekası ve savunma/hücum geçişlerindeki başarısıyla göz doldurdu.
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