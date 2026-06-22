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Beşiktaş'ta İtalyan harekatı: Juventus-Beşiktaş transfer hattı: Vlahovic yetmez 2 isim daha

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Beşiktaş'ta İtalyan harekatı: Juventus-Beşiktaş transfer hattı: Vlahovic yetmez 2 isim daha

Beşiktaş'ın; Dusan Vlahovic’in yanı sıra, İtalyan hocanın eski öğrencisi Arthur Melo ve kaleci Michele Di Gregorio için de devrede olduğu iddia edildi.

#1
Foto - Beşiktaş'ta İtalyan harekatı: Juventus-Beşiktaş transfer hattı: Vlahovic yetmez 2 isim daha

İtalyan La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan iddialara göre, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Juventus’tan Dusan Vlahovic’in ardından üç ismi daha radarına aldı.

#2
Foto - Beşiktaş'ta İtalyan harekatı: Juventus-Beşiktaş transfer hattı: Vlahovic yetmez 2 isim daha

Gremio’daki kiralık döneminden dönen Artur Melo, Juventus’un planlarında yer almıyor. Kulübe olan mali yükü sebebiyle bedelsiz transferle ayrılması gündemde. Italiano, Fiorentina’yı çalıştırdığı dönemde (2023-24) birlikte görev yaptığı eski öğrencisini Beşiktaş kadrosunda görmek istiyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ta İtalyan harekatı: Juventus-Beşiktaş transfer hattı: Vlahovic yetmez 2 isim daha

Beşiktaş’ın kaleci listesinde Michele Di Gregorio ismi üst sıralarda yer alıyor. Juventus’un oyuncu için talep ettiği 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli yüksek bulunuyor. Beşiktaş bu rakamlara çıkmak istemediği için transfer şu an arka planda. Di Gregorio’nun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Beşiktaş, rotayı Bayern Münih’in kalecisi Alexander Nübel’e çevirdi. Nübel, listede Di Gregorio’nun önüne geçmiş durumda. Listede adı geçen Douglas Luiz ise yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş'ın transfer gündeminden tamamen düşmüş durumda.

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