Doktorlar şaşırıp kaldı! Tam 295 tane ameliyatla çıkarıldı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan operasyonla daha önce 21 kez böbrek taşı ameliyatı geçiren bir hastanın böbreğinden tam 295 taş çıkarıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon, böbrek taşı vakalarında ender görülen bir tabloyu ortaya çıkardı.

 

Hastaneye müracaat eden Abdurrahman Bulut’un (57) böbreğinde taş olduğu belirlendi. Daha önce açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle toplam 21 kez taş ameliyatı geçiren Bulut’un böbreğinde toplam boyutu yaklaşık 6 santimetreyi bulan çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi.

 

Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Kayhan Tarım tarafından gerçekleştirilen operasyonda Abdurrahman Bulut’un böbreğindeki 295 taş başarıyla çıkarıldı. Operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sağlık çalışanları çıkan taşlardan Ağrı 04 yazdı.

