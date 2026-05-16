  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma New York'un kalbinde Türk bayrağı dalgalandı! Dev yürüyüş öncesi büyük coşku yaşandı! "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama 9 ilde tarihi operasyon: Bakan Ersoy’dan kaçakçılıkla mücadele mesajı: “Bu topraklara ait olan bu topraklarda kalacak” ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı Kurtulmuş’tan terör örgütüne son ihtar geldi! Silah bırakmaktan başka çareleri kalmadı! CHP'li başkan hakkında hapis istemi Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru! BM'den İsrail'e sert Suriye uyarısı! Egemenlik ihlallerine ve askeri zorbalığa son verin! İspanya'nın Eurovision'dan çekilme kararı! Başbakan Sanchez'den "tarihin doğru tarafındayız" mesajı!
Gündem 'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi
Gündem

'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi

Gazeteci yazar Ali Karahasanoğlu, uzun yıllardır muhalefet ve sol medya tarafından köpürtülen "Gençler ve doktorlar ülkeden kaçıyor" algısının perde arkasını deşifre etti. Karahasanoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üzerinden yürütülen manipülasyonları ve savunma sanayiinde yaşanan tarihi tersine göç gerçeğini rakamlarla ortaya koydu.

Yazısında, özellikle seçim dönemlerinde "Her yıl 2000 doktor yurt dışına gidiyor" iddialarıyla büyük bir algı operasyonu yürütüldüğünü hatırlatan Karahasanoğlu, işin aslını öğrenmek için TTB ile yapılan görüşmeyi aktardı. TTB yetkililerinin "Elimizde yurt dışına giden doktorlara dair bir çizelge yok" itirafında bulunduğunu belirten yazar, şu ifadeleri kullandı:

TTB'nin 'belge' oyunu deşifre oldu

"Meğer sol medyanın çarşaf çarşaf yayımladığı rakamlar, doktorların yurt içinde kurum değiştirirken veya başka işlemler için talep ettiği belgelerin toplam sayısıymış.

Bu belgeleri sanki sadece yurt dışına gidenler istiyormuş gibi çarpıtarak dört sene boyunca algı yaptılar. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın rakamları ifşa etmesiyle bu yalan haberler son buldu."

ASELSAN tersine göçü rakamlarla kanıtladı

Muhalif medyanın beyin göçü üzerinden yürüttüğü karalama kampanyasına en net cevabın savunma sanayiinden geldiğini belirten Karahasanoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un açıkladığı verileri paylaştı.

Buna göre, son 1,5 yılda yurt dışından başvuran 2 bin 500 Türk mühendisten 194’ü ASELSAN bünyesinde işe başladı. Ahmet Akyol’un "Tersine beyin göçünde net pozitif seviyeye ulaştık" sözlerine dikkat çeken yazar, yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının vatanına dönmek için kuyruğa girdiğini ve tersine göçün artık tescillendiğini vurguladı.

"Milli başarılarda neden sevinemiyorsunuz?"

Sol medyanın ve muhalefetin bu gurur verici gelişmeleri görmezden geldiğini ifade eden Karahasanoğlu, yazısında şu çağrıda bulundu:

"Doktorlar kaçıyor diye günübirlik haber yapanlar, 2 bin 500 mühendisimizin ülkeye dönmek için başvurduğunu yazamıyorlar. Demek ki dertleri beyin göçü değil, siyasi iktidarın aleyhine uyduruk iddialarla algı oluşturmak."

ASELSAN’ın 1975 yılındaki ambargolara karşı kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Mayıs 2004’te alınan tarihi kararla yerlilik hamlesine başladığını hatırlatan yazar; kurumun çalışan sayısını 2 binden 14 bine çıkardığını, proje sürelerini ise 48 aydan 28 aya indirdiğini belirtti.

Karahasanoğlu, yazısını sonlandırırken, "Bağımsızlık, vatanseverlik ve emperyalizm karşıtlığı iddialarında samimiyseniz, bırakın Avrupa ve Amerika güzellemelerini; gelin yerli ve milli kuruluşlarımızı kalkındırmak için birlik olalım" diyerek muhalefete algı operasyonlarına son verme çağrısı yaptı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Küresel savunma şirketlerine fark attık! Oyun değiştiren ASELSAN tarih yazıyor
Küresel savunma şirketlerine fark attık! Oyun değiştiren ASELSAN tarih yazıyor

Gündem

Küresel savunma şirketlerine fark attık! Oyun değiştiren ASELSAN tarih yazıyor

BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı
BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı

Gündem

BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı

İlk kez görücüye çıktı! ASELSAN'dan savaşların seyrini değiştirecek sistemler
İlk kez görücüye çıktı! ASELSAN'dan savaşların seyrini değiştirecek sistemler

Teknoloji

İlk kez görücüye çıktı! ASELSAN'dan savaşların seyrini değiştirecek sistemler

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fetöcüler bile tersine göç etmek istiyor ya!

Almanya'da doğup büyüyen fetö irtibat ve iltisaklı mühendisin Aselsan'a yaptığı başvurusunun 'iyiki reddedildiğini' konuşuyor kamuoyu.
CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Gündem

CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlenen dev operasyonda ar..
Ankara'dan Bağdat'a tebrik mesajı! Irak'ta Ali Zeydi hükümeti güvenoyunu aldı!
Gündem

Ankara'dan Bağdat'a tebrik mesajı! Irak'ta Ali Zeydi hükümeti güvenoyunu aldı!

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Başbakan Zeydi'ye bu kritik süreçte başarı dilekleri iletilirken, yeni hükümetin bölgenin hass..
Kurtulmuş’tan terör örgütüne son ihtar geldi! Silah bırakmaktan başka çareleri kalmadı!
Gündem

Kurtulmuş’tan terör örgütüne son ihtar geldi! Silah bırakmaktan başka çareleri kalmadı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa’da düzenlenen Sivil Toplum Buluşması'nda yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaparak terör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23