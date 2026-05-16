'Doktorlar kaçıyor' algısı çöktü: ASELSAN tersine beyin göçünü tescilledi

Yazısında, özellikle seçim dönemlerinde "Her yıl 2000 doktor yurt dışına gidiyor" iddialarıyla büyük bir algı operasyonu yürütüldüğünü hatırlatan Karahasanoğlu, işin aslını öğrenmek için TTB ile yapılan görüşmeyi aktardı. TTB yetkililerinin "Elimizde yurt dışına giden doktorlara dair bir çizelge yok" itirafında bulunduğunu belirten yazar, şu ifadeleri kullandı:

TTB'nin 'belge' oyunu deşifre oldu

"Meğer sol medyanın çarşaf çarşaf yayımladığı rakamlar, doktorların yurt içinde kurum değiştirirken veya başka işlemler için talep ettiği belgelerin toplam sayısıymış.

Bu belgeleri sanki sadece yurt dışına gidenler istiyormuş gibi çarpıtarak dört sene boyunca algı yaptılar. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın rakamları ifşa etmesiyle bu yalan haberler son buldu."

ASELSAN tersine göçü rakamlarla kanıtladı

Muhalif medyanın beyin göçü üzerinden yürüttüğü karalama kampanyasına en net cevabın savunma sanayiinden geldiğini belirten Karahasanoğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un açıkladığı verileri paylaştı.

Buna göre, son 1,5 yılda yurt dışından başvuran 2 bin 500 Türk mühendisten 194’ü ASELSAN bünyesinde işe başladı. Ahmet Akyol’un "Tersine beyin göçünde net pozitif seviyeye ulaştık" sözlerine dikkat çeken yazar, yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının vatanına dönmek için kuyruğa girdiğini ve tersine göçün artık tescillendiğini vurguladı.

"Milli başarılarda neden sevinemiyorsunuz?"

Sol medyanın ve muhalefetin bu gurur verici gelişmeleri görmezden geldiğini ifade eden Karahasanoğlu, yazısında şu çağrıda bulundu:

"Doktorlar kaçıyor diye günübirlik haber yapanlar, 2 bin 500 mühendisimizin ülkeye dönmek için başvurduğunu yazamıyorlar. Demek ki dertleri beyin göçü değil, siyasi iktidarın aleyhine uyduruk iddialarla algı oluşturmak."

ASELSAN’ın 1975 yılındaki ambargolara karşı kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Mayıs 2004’te alınan tarihi kararla yerlilik hamlesine başladığını hatırlatan yazar; kurumun çalışan sayısını 2 binden 14 bine çıkardığını, proje sürelerini ise 48 aydan 28 aya indirdiğini belirtti.

Karahasanoğlu, yazısını sonlandırırken, "Bağımsızlık, vatanseverlik ve emperyalizm karşıtlığı iddialarında samimiyseniz, bırakın Avrupa ve Amerika güzellemelerini; gelin yerli ve milli kuruluşlarımızı kalkındırmak için birlik olalım" diyerek muhalefete algı operasyonlarına son verme çağrısı yaptı.

