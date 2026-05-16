Teknoloji devine grev şoku! Milyarlarca dolar eridi
Samsung ile Güney Kore’deki işçi sendikası arasındaki ücret ve prim krizi yeni bir eşiğe ulaştı. Grev kararından geri adım atmayan sendikanın tutumu, şirket hisselerinde sert düşüşe yol açtı.
Samsung Electronics ile Güney Kore’de faaliyet gösteren işçi sendikası arasındaki anlaşmazlık, şirket açısından giderek daha büyük bir risk haline geliyor. Aylardır süren maaş ve prim pazarlığında sonuç alınamaması, üretim tarafında ciddi aksama ihtimalini gündeme taşıdı.
Krizin son aşamasında sendika, şirketin yeniden görüşme çağrısına rağmen grev kararını koruduğunu açıkladı. Bu gelişme, piyasalarda da güçlü yankı buldu. Yatırımcıların artan belirsizlik nedeniyle satışa yönelmesiyle Samsung hisseleri gün içinde sert değer kaybetti.
Taraflar arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde en kritik başlıkları maaş artışı ve performans primleri oluşturuyor. Özellikle çalışanlara ödenecek bonuslar konusunda uzlaşma sağlanamaması, müzakere masasını kilitleyen temel unsur haline geldi. Hükümet arabuluculuğunda yürütülen temaslardan da bu hafta sonuç çıkmadı. Böylece şirket ile sendika arasındaki kriz, yalnızca iş ilişkisi sorunu olmaktan çıkıp doğrudan üretim ve piyasa riski yaratan bir başlığa dönüştü.
Sendika cephesi, gelecek hafta başlaması planlanan grev kararının geçerliliğini koruduğunu net biçimde ortaya koydu. Planlamaya göre iş bırakma eylemi uzun süreye yayılabilecek bir takvimle hayata geçirilecek. Her ne kadar ilerleyen dönemde yeniden müzakere kapısının tamamen kapanmadığı mesajı verilse de, şu aşamada sendikanın geri adım atma niyeti göstermemesi tansiyonu daha da yükseltti.
Samsung yönetimi ise krizin büyümesini önlemek için daha uzlaşmacı bir ton kullanmaya başladı. Şirket yöneticileri, yaşanan anlaşmazlığın oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle kamuoyuna ve hükümete yönelik özür mesajı verdi. Aynı zamanda görüşme kapısının açık tutulduğu ve anlaşma zemini arayışının sürdüğü belirtildi. Yönetimin sendika liderliğiyle doğrudan temas kurmak için harekete geçtiği de bildirildi. Ancak piyasa çevrelerinde, bu mesajların somut bir yeni teklif içermemesi nedeniyle yeterli görülmediği değerlendirmesi öne çıkıyor.
Krizin en çarpıcı boyutlarından biri, olası grevin ölçeği oldu. Sendika yönetimi, on binlerce çalışanın iş bırakma eylemine katılabileceğini değerlendiriyor. Böyle bir tablonun özellikle yarı iletken ve bellek çipi üretiminde ciddi sorunlara yol açabileceği düşünülüyor. Samsung’un küresel çip pazarındaki ağırlığı dikkate alındığında, üretimde yaşanabilecek aksamanın yalnızca şirket bilançosunu değil, tedarik zincirini ve uluslararası teknoloji pazarını da etkileme riski bulunuyor.
Sendikanın tepkisinin arkasında yalnızca mevcut zam pazarlığı yok. Rakip yarı iletken üreticileriyle kıyaslandığında çalışanlara sunulan prim ve bonus yapısında oluşan farkın da rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Bu nedenle mesele yalnızca yeni dönem ücret pazarlığı değil, aynı zamanda Samsung çalışanlarının şirket içindeki karşılık ve ödüllendirme sistemine yönelik daha derin memnuniyetsizliği olarak görülüyor. Olası büyük çaplı grev ihtimali yalnızca şirket yönetimini değil, Güney Kore hükümetini de alarma geçirdi. Üst düzey yetkililer, Samsung’da yaşanabilecek uzun süreli iş bırakmanın ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bu yaklaşım şaşırtıcı değil. Çünkü Samsung, Güney Kore ekonomisi açısından yalnızca büyük bir şirket değil, aynı zamanda ihracat, teknoloji üretimi ve küresel rekabet gücü bakımından stratejik bir aktör konumunda.
Krizin büyümesiyle birlikte finans çevreleri de olası senaryoları fiyatlamaya başladı. Grevin üretim ve kârlılık üzerindeki etkisinin beklenenden daha büyük olabileceği yönündeki değerlendirmeler, yatırımcıların kaygısını artırdı. Piyasadaki sert hisse hareketi de bu endişenin somut yansıması oldu. Ortaya çıkan tablo, işçi-sendika krizinin artık yalnızca çalışma barışı değil, doğrudan finansal istikrar ve üretim sürdürülebilirliği başlığına dönüştüğünü gösteriyor.
Önümüzdeki günler Samsung açısından belirleyici olacak. Şirket yönetimi ile sendika arasında son anda yeni bir uzlaşma zemini bulunamazsa, teknoloji devinin üretim hatları ciddi baskıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle gözler şimdi hem sendikanın grev takvimine hem de Samsung’un masaya koyacağı olası yeni teklife çevrilmiş durumda. Krizin nasıl sonuçlanacağı, yalnızca şirketin değil, Güney Kore sanayisinin genel havasını da etkileyebilecek güçte görünüyor.
