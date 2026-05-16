Teknoloji devine grev şoku! Milyarlarca dolar eridi

Sendikanın tepkisinin arkasında yalnızca mevcut zam pazarlığı yok. Rakip yarı iletken üreticileriyle kıyaslandığında çalışanlara sunulan prim ve bonus yapısında oluşan farkın da rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Bu nedenle mesele yalnızca yeni dönem ücret pazarlığı değil, aynı zamanda Samsung çalışanlarının şirket içindeki karşılık ve ödüllendirme sistemine yönelik daha derin memnuniyetsizliği olarak görülüyor. Olası büyük çaplı grev ihtimali yalnızca şirket yönetimini değil, Güney Kore hükümetini de alarma geçirdi. Üst düzey yetkililer, Samsung’da yaşanabilecek uzun süreli iş bırakmanın ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bu yaklaşım şaşırtıcı değil. Çünkü Samsung, Güney Kore ekonomisi açısından yalnızca büyük bir şirket değil, aynı zamanda ihracat, teknoloji üretimi ve küresel rekabet gücü bakımından stratejik bir aktör konumunda.