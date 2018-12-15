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Doktorlar 4 saat uğraştılar ama kurtaramadılar

Diyarbakır'da bir fast-food restoranında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Nazan Bakırcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:51
Doktorlar 4 saat uğraştılar ama kurtaramadılar

Diyarbakır'da bir restoranda vardiya müdürü olarak çalışan Nazan Bakırcı (27), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, geçen Perşembe günü Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir fast-food restoranında vardiya müdürü olarak çalışan Nazan Bakırcı, aniden fenalaştı.

Revirde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, bir süre sonra kendisine geldi. Hava almak için dışarıya çıkan Bakırcı, yeniden fenalaşınca çağrılan ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bakırcı, yaklaşık 4 saat süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan ve Bakırcı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:51
  1. Diyarbakır
  2. Nazan Bakırcı
  3. kalp krizi

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