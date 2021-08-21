Doktordan, “Şanlıurfalılar lütfen aşı olun!” çağrısı

Göksel Çağlav Ankara

AHEF 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan görev yaptığı Şanlıurfalı hemşerilerine aşı olmadıkları için hasta olan ve hayatlarını kaybedenlerin verilerini açıklayarak, aşı olun çağrısı yaptı.



Şanlıurfa’da Aile Hekimi olarak görev yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan il genelindeki koronaviris tablosunu paylaşarak aşı olmayan veya aşılarını tamamlamayanların hastaneleri doldurduğunu belirterek, mutlak surette hemşerilerinin aşı olmasını istedi. Şanlıurfa’da Hastanede yatan vakaların aşı olma durumlarını gösterin bir tablo yayınladı. Tabloda 334 hastadan 203’ü, yani yüzde 60,8’i aşısızlardan oluşurken, 117’si eksik aşılı, yüzdesi ise yüzde 35,0. Tam aşılılarını yaptıranların sayısı 14 oranı ise yüzde 4,2. Bu tabloya göre Koronavirüsten en çok aşı olmayanlar ve aşılarını tam yaptırmayanlar hastanelik oluyor. Tam aşılılarda hayatını kaybeden hiçbir vatandaş görülmedi.