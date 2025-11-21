15 bin öğretmen için son gün!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sözleşmeli öğretmenlik için 17 Kasım'da başlayan tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek. Atamalar 24 Kasım'da açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için 17 Kasım'da başlayan tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek. Atamalar 24 Kasım'da açıklanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde tercihlerin alınması bugün sona eriyor. Adaylar, tercih ekranı üzerinden işlemlerini saat 16.00'ya kadar tamamlayabilecek.

Bakanlık, sözlü sınav sonuçları ile KPSS puanının yüzde 50'si ve sözlü sınav puanının yüzde 50'sinden oluşan başarı sıralamalarını 29 Ağustos'ta açıklamıştı. Ardından, 2025 Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu 15 Ekim'de yayımlanmıştı.

Sözlü sınavlara ilişkin itiraz süreci 1–5 Eylül tarihleri arasında alınmış, komisyonların değerlendirmeleri ise 3 Ekim'de tamamlanmıştı. Kesinleşen puanlara göre oluşturulan başarı sıralamaları, adayların tercih ekranında görüntülenebiliyor.

Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar, elektronik ortamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih listesine ekleyebiliyor. Tercih süreci 17 Kasım'da başlamıştı ve bugün sona erecek.

Atama işlemleri 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

 

Öğretmen istihdamında yeni dönem

Bu atamalarla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı son kez KPSS + sözlü sınav yöntemiyle öğretmen alımı yapacak. Bundan sonraki süreçte sözleşmeli öğretmenlik başvuruları Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınmasına başladık. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim camiamıza hayırlı olsun."

