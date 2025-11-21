  • İSTANBUL
90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

Giriş Tarihi:
90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

90 saniyelik Baby Shark videosu, şirketin kasasına 400 milyon doları kazandırdı. Bir anda çok para kazanmasına neden olurken bu sürekli bir hal alınca onun içinde fırsat olurken ünlü oldu! Dikkatleri bir anda üzerine çekti.

#1
Foto - 90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

Güney Koreli, Kim Min-seok, Haziran 2016’da 90 saniyelik bir çocuk şarkısı videosunun yayımlanmasına onay verdiğinde, bunun dünya çapında ünlü bir fenomene dönüşeceğini o bile tahmin etmiyordu.

#2
Foto - 90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

Bugün “Baby Shark”, 16 milyardan fazla izlenmeyle YouTube’un en çok görüntülenen videosu konumunda. Yalnızca okul öncesi çocukların değil, dünyanın dört bir yanında yetişkinlerin de hafızasına kazınan şarkı, Pinkfong’u yüz milyonlarca dolarlık bir medya şirketine dönüştürdü.

#3
Foto - 90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

BBC'nin haberine göre, Pinkfong’un CEO’su Kim Min-seok “Bu kadar çok içerik arasında öne çıkacağını beklemiyorduk” dedi ve ekledi:

#4
Foto - 90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

“Ama geriye dönüp baktığımızda küresel yolculuğumuzun başlangıç noktasını oluşturduğunu görüyoruz.”

#5
Foto - 90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

Bu yolculuk, salı günü şirketin Güney Kore borsasında işlem görmeye başlamasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Hisseler ilk işlem gününde %9’dan fazla değer kazandı (28 dolardan işlem görüyor) ve Pinkfong’un piyasa değeri 400 milyon doların üzerine çıktı. Halka arz sayesinde Pinkfong, maliyetler hariç yaklaşık 50 milyon dolar fon elde edecek. Bu kaynak, şirketin film ve karakter portföyünü genişletmek ve global pazardaki etkisini artırmak için kullanılacak.

#6
Foto - 90 saniyelik video çok kazandırdı! Bir anda ünlü oldu! Bu kadarını o bile tahmin etmiyordu! Fırsat oldu

Maaş bile beklemeyen üç kişilik girişim 2010 yılında SmartStudy adıyla kurulan şirket, 12 yaş altı çocuklara yönelik dijital içerikler geliştiriyordu. Kim Min-seok, teknoloji direktörü Dongwoo Son ve bir çalışan olmak üzere yalnızca üç kişilik bir ekiple yola çıktı. Kim, o dönemki şartları anlatırken, “Ofis o kadar küçüktü ki… hatta bulunduğum bu odadan bile daha küçüktü. Hatta maaş almayı bile beklemiyorduk.” dedi. Şirket, ilerleyen yıllarda okul öncesi yaş grubuna odaklanarak büyük bir dönüşüm geçirdi. Çalışan sayısı 100’e ulaştı, içerikler ise daha sade ve öğrenme temelli hale getirildi. Baby Shark da bu dönemde doğdu. Pinkfong, 2022’de şirketin erken dönem çizgi filmlerinden birinde yer alan neşeli tilki karakterinden ilham alarak adını The Pinkfong Company olarak değiştirdi. Bugün şirketin Tokyo, Şanghay ve Los Angeles’ta ofisleri ve yaklaşık 340 çalışanı bulunuyor. Baby Shark’ın yükselişi Baby Shark’ın kökeninin 1970’lerde ABD’de çocuk yaz kamplarında söylenen bir halk ezgisine dayandığı düşünülüyor. “Baby shark, doo doo doo…” şeklindeki tekrarlı nakarat, medya analisti Kevin Chew’a göre “çocuklar için çekici, yetişkinler için zaman zaman rahatsız edici.” Kim Min-seok ise bunun nedenini şu şekilde açıklıyor: “Bir K-pop şarkısı gibi; hızlı tempolu, ritmik ve bağımlılık yapıyor” Melodinin bir “tezhürat etkisi” yarattığını, bu yüzden çocukların kolayca hatırladığını ekliyor. Şarkı, özellikle Güneydoğu Asya’daki çocuk etkinliklerinde dans koreografisinin yayılmasıyla hızla viral hale geldi. Hem çocukların hem yetişkinlerin dans videoları internette dolaşmaya başlayınca izlenme oranları katlandı. Kim, o günlerde ofiste “festival havası” estiğini söylüyor. Baby Shark, Kasım 2020’de YouTube’un en çok izlenen videosu unvanını aldı. Video, yayımlandığı ilk yıllarda şirket gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturdu ve Pinkfong’un içerik portföyü ile lisanslı ürünlerinin büyümesinde kritik rol oynadı. Telif davası ve zafer Pinkfong, 2019’da bir Amerikalı bestecinin telif hakkı iddiasıyla açtığı davayla karşı karşıya kaldı. Şirket, şarkının kamuya açık bir halk ezgisinden uyarlandığını savundu. Güney Kore Yüksek Mahkemesi davayı reddetti. Kim, kararın şirketin halka arz sürecine moral verdiğini belirterek, borsa başvurusunun karar açıklanmadan önce yapıldığını söyledi. Tek şarkılık bir fenomen mi? Kore Üniversitesi’nden Prof. Min Jung Kim’e göre Pinkfong, Bebefinn ve Sealook gibi diğer markalarında hızlı büyüme gösterse de yatırımcılara Baby Shark’ın tek dayanak olmadığını kanıtlamak zorunda. Okul öncesi yaş grubunun aynı içerikleri tekrar tekrar izleme alışkanlığı, şirkete önemli bir avantaj sağlıyor. Kim Min-seok, Baby Shark’ın şirket gelirlerinde artık yalnızca dörtte birlik paya sahip olduğunu, buna karşılık Bebefinn’in gelirlerin @’ını ürettiğini söylüyor. Bazı ebeveynler içerikler hakkında kararsız. İki çocuk babası Saleem Nashef, eğitici yönleri beğendiğini ancak eşinin Baby Shark’ın “çocuklar için fazla uyarıcı” olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Yine de kızının üçüncü yaş günü Baby Shark temalı olacak. Pinkfong’un Baby Shark kadar güçlü yeni karakterler yaratıp yaratamayacağı ise hala soru işareti. Şirket, halka arzdan yaklaşık 52 milyon dolar topladı ve bu kaynağı yeni film ve karakter serileri için kullanmayı planlıyor. Ayrıca izleyici verilerini analiz ederek “teknoloji odaklı” bir içerik üreticisine dönüşmeyi hedefliyor.


