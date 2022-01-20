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Yaşam Doktora tekme tokat saldırdı! Feci anlar kameraya böyle yansıdı
Yaşam

Doktora tekme tokat saldırdı! Feci anlar kameraya böyle yansıdı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 00:11:00 - 2022-01-20 00:13:52

Erzincan’ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tercan ilçesindeki 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup A., annesine ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Çağrı Eren, yazdığı ilaçların yeterli olduğunu ve ek ilacın tehlikeli olacağını savundu. Buna sinirlenen Yakup A., doktora tekme ve yumruklu saldırıda bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırı çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

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