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Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben İngiliz ajanıyım

Birleşik Arap Emirlikleri, tutuklanan İngiliz Matthew Hedges'in MI6 üyesi olduğunu söylediği videoyu yayımladı. BAE Halifesi Zayed'in, Hedges'i affettiği belirtildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
Doktora öğrencisi itiraf etti: Ben İngiliz ajanıyım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ömür boyu hapse mahkum ettiği İngiliz vatandaşı Matthew Hedges’in MI6 üyesi olduğunu itiraf ettiği videoyu yayımladı. Daha sonra da BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan'ın Hedges'i affettiği bildirildi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

İngiltere'deki Durham Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Matthew Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Geçen hafta, Hedges'e müebbet hapis cezası verilmişti.

İngiltere'den tepki gelmişti

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak ciddi diplomatik sonuçları olacak, çünkü bu durum kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Hunt'ın geçen hafta Dışişleri Bakanlığında kabul ettiği Hedges'in eşi Daniela Tejada da görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Keşke kaygılarım en başından itibaren daha ciddiye alınsaydı ama en azından şimdi Dışişleri Bakanlığının daha sağlam bir tutum almaya başladığını görüyorum" diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
  1. bae
  2. Jeremy Hunt
  3. Daniela Tejada
  4. Matthew Hedges

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