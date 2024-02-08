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Yerel Doktor ve öğretmene FETÖ cezası
Yerel

Doktor ve öğretmene FETÖ cezası

Yeniakit Publisher
2024-02-08 16:58:00 -
Doktor ve öğretmene FETÖ cezası

Samsun'da FETÖ'den hapis cezası alan doktor ve öğretmen tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandıkları mahkemece Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen kadın doktor E.K. ile yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ş.N.K. adlı kadın öğretmen yakalandı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen doktor ve öğretmen adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildiler.

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