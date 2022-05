Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dr. Strange 2 filminin aslında 7 Mayıs 2021 tarihinde çıkması bekleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Dr Strange 2 ne zaman vizyona girecek?

2 saat 6 dakika uzunluğundaki Doctor Strange 2 filmi, Türkiye'de 6 Mayıs Cuma günü vizyona girdi.

Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında (özgün ad: Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Marvel Comics karakteri Doctor Strange'e dayanan bir Amerikan süper kahraman filmi. Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan, Doctor Strange'in (2016) devamı olması amaçlanmıştır ve Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 28. filmidir.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında oyuncuları

Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange

Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Benedict Wong - Wong

Rachel McAdams - Christine Palmer

Chiwetel Ejiofor - Karl Mordo

Xochitl Gomez - America Chavez