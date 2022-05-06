Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında konusu nedir, oyuncuları kimler?
Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında ne zaman çıkacak? sorusu yanıtını buldu. Doctor Strange hayranları Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında filmin yayınlanma tarihini merak ediyordu. Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında vizyona gireceği tarihin belli olmasıyla birlikte Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında kaç yaş üstü, Doctor Strange 2 bilet fiyatları ne kadar? soruları sorulur oldu.
Dr. Strange 2 filminin aslında 7 Mayıs 2021 tarihinde çıkması bekleniyordu ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
Dr Strange 2 ne zaman vizyona girecek?
2 saat 6 dakika uzunluğundaki Doctor Strange 2 filmi, Türkiye'de 6 Mayıs Cuma günü vizyona girdi.
Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında (özgün ad: Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Marvel Comics karakteri Doctor Strange'e dayanan bir Amerikan süper kahraman filmi. Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan, Doctor Strange'in (2016) devamı olması amaçlanmıştır ve Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 28. filmidir.
Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında oyuncuları
Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange
Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff / Scarlet Witch
Benedict Wong - Wong
Rachel McAdams - Christine Palmer
Chiwetel Ejiofor - Karl Mordo
Xochitl Gomez - America Chavez