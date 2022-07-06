Doktor Ekrem Karakaya kimdir? Ekrem Karakaya neden öldürüldü?

Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta Mahmut Akçay ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktoru silahla vuran Mahmut Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Mahmut Akçay ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor Ekrem Karakaya ile saldırgan Mahmut Akçay tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan Mahmut Akçay'ın fotoğrafı

Ekrem Karakaya kimdir, nerede görev yaptı?

Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Sonra sırasıyla;

Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)

Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013)

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020)

Ekrem Karakaya en son Konya Şehir Hastanesi görev yapıyordu.