Doktor doktor gezmemek için...

Boğazına hakim olan, bedenine hekim olur. Koruyucu hekimlik ellerinizden başlar. Ellerini ve ağız içini, dişlerini temiz tutan bir sürü illete karşı ön tedbiri almış olur. Ayrıca toksinlerden kurtulmanın bazı basit yolları vardır. Sabahları erken kalkın, Güneş doğmadan...Güneş doğduktan sonra geç saatlerde yapılan kahvaltı ile detoks yapılamaz. Erken kalkarak sabah yürüyüşü yapmak yada hafif basit egzersizlerde bulunmak en güzelidir. Size sabah namazında camiye gitmenizi hararetle tavsiye ediyoruz. Hem dünyanızı hem ahiretinizi mamur etmektir bu.. Hadi boğaz kavgasını sabah kahvaltısı ile başlatalım, bakalım neler göreceğiz:

SABAH KAHVALTISI

Sabahları kalktığınızda bir bardak ılık su içine bir tatlı kaşığı elma sirkesi katarak yavaşça yudum yudum için.



Kahvaltıdan önce, bir bardak kaynamaya yakın sıcaklıkta su içine bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı keten tohumu, yarım çay kaşığı üzüm çekirdeği, yarım çay kaşığı kekik, bir tutam zencefil katarak bunların hepsini birkaç dakika karıştırarak kalan tüm tortularıyla birlikte yavaşça içiniz.



Kahvaltınız hafif; bir dilim peynir, bir tatlı kaşığı bal, domates, biber, maydanoz ve dere otu ile birlikte yapılmış salataya bol zeytin yağı ve limon katın. Ekmek bir dilimi geçmesin. Yarım kesme şekerle bir bardak çay..

Lokmanızı iyice çiğnemelisiniz.

ÖĞLEN YEMEĞİ

Öğlen yemeğine kadar bol ılık su içilmelidir. Su detoks için elzemdir. Yemek arasında su içmenizi tavsiye etmiyeceğimiz için yemeğe oturmadan yarım saat kadar önce suyunuzu içmelisiniz.

Öğlen yemeğinde yarım tabak çorbayı ekmeksiz için. Sonra bir tabak sebze yemeği.. Doymazsanız bolca salata yiyebilirsiniz.



Artık akşama kadar yerinizde oturup kalmamalısınız. Bolca su veya sağlığınıza ağız tadınıza uygun bulduğunuz bitkisel çaylar içebilirsiniz. Yürüyüşler yapmalısınız. İşyerinde ve evde asansörü kullanmamaya çalışmalı, yorgunluğa dönüşmeyecek ölçüde merdivenleri kullanarak hareket ihtiyacınıza katkıda bulunmalısınız. Akşam yemeği yemeden önce yarım saat yürüyüş yapılmalıdır. İş dönüşleri akşam saatlerinde yürümek son derece yararlıdır. Günün stresinin boşalması için harika bir fırsattır.

Asla sigara içmemelisiniz.

Asla alkol kullanmamalısınız.

Soğuk gıdalar ve soğuk sudan uzak durmalısınız. Soğuk su barsakları anında durdurarak sindirim sistemimizin çalışmasını sabote eder. Soğuk su mideye indirilmiş midede yada sindirim sisteminin her hangi bir yerinde patlamaya hazır bir bombadır. Ne zaman ve nereyi ne oranda tahrip edeceğini önceden bilmek çok zordur.

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğiniz yediyi geçmesin. Yemekleriniz yine hafif, bol salata ile olsun. Ekmek olmasın. Meyve yiyebilirsiniz. Saat dokuzdan sonra artık hiçbir şey yememelisiniz. Sonra gece yarılarına kadar hareketsiz oturup televizyona mıhlanmayın. Yatsıya, mesafenizi kendinize uygun bulduğunuz camiye yürüyerek gidin. Aynı yürüyüşü sabah namazı için de pekalâ yapabileceğinizi yukarıda yazmıştık; dünya ve ahiret saadetinden söz ediyoruz tekrar etmişsek çok mu!..