Doktor demir kaşıkla müdahale etti, hayata tutundu! Burdur'da epilepsi hastası genç fenalaştı, dili boğazına kaçtı. O sırada çevrede yemek yiyen bir doktor, demir kaşıkla gencin dilini boğazından çıkardı. Demir kaşıkla ilk müdahalesi yapılan genç olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Burdur Merkez Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Burdur’a gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Ezgi Azel Ç., Adliye Caddesi üzerinde ilerlerken birden fenalaştı. Epilepsi hastası olan üniversite öğrencisi cadde kenarında getirdiği valizlerin arasında yola yığıldı. Cadde üzerinde bir lokantada akşam yemeği yiyen Edirne İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Furkan Ural, yemeğini bırakıp yerde yatan hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kriz geçiren öğrencinin ağzından kan geldiğini ve ağzının açılmadığını gören Dr. Ural, yemek yediği lokantadan getirttiği kaşıkla hastaya ilk müdahalesini yaptı. Dr. Ural, 112 ekipleri gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. Azel Ç., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

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