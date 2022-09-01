Sağlık çalışanlarının merakla beklediği atamalara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman nereden yapılacak?

Doktor ataması tercihleri ne zaman nereden nasıl yapılacak? Doktor ataması kuraları ne zaman çekilecek?

Bakan Koca, "1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 DOKTORUN GÖREV YERLERİNİN belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel bilgi sisteminde yer alan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Personel Bilgi Sistemine girişler E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapmak için ekrandaki "E-Devlet Girişi" butonuna basarak açılan sayfada hangi yöntemle giriş yapmak istiyorsanız seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında çalışan personellerimiz; öğrenim durumu, hizmet süresi ve diğer sicil bilgilerine https://ekipportal.saglik.gov.tr adresinden hizmet veren Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) portal uygulamasından ulaşabilirler.

Kura İlan Metinleri, Münhal Kadrolar, Kura Yeri ve Saati ile Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Tebligatları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasından takip edilmelidir.