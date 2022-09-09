Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıyla 13 bin 163 hekimin görev yeri belirlendi. Peki, doktor atama sonuçları nereden öğreniliyor?

Doktor atama kura sonucu nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü kura çekimiyle göreve başlayacak hekimlere hitaben, “Sizler, pandeminin zor döneminde biraz daha ağırlaşan çalışma koşullarının büyük ölçüde giderildiği, çalışma ortamlarımızda umudun, heyecanın ve güvenin yeniden yeşerdiği günlerde aramıza katılmış olacaksınız. 2005 yılından bu yana, yılda 6 kez olmak üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızın, yurdun her köşesinde hekime eşit, adil ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile bölgesel adaletsizliği gidermede önemli mesafeler aldık. Bugün gerçekleştirilecek kura ile ilan edilen yerlere yerleşen hekimlerin atamaları hızlı bir şekilde yapılacak ve yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır” dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasının ardından Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası noter huzurunda çekildi ve 13 bin 163 hekimin görev yeri belirlendi.

Kura sonuçlarının gün içerisinde “yhgm.saglik.gov.tr”adresinden yayımlanması bekleniyor.