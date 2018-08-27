THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Doktor anne ve liseli oğlunun nasıl öldükleri ortaya çıktı

Antalya'da evlerinde ölü bulunan Doktor Gülşen Eken Bulut (58) ile oğlu Uğur Bulut'un (17) ölümündeki sır perdesi çözüldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
Doktor anne ve liseli oğlunun nasıl öldükleri ortaya çıktı

Antalya'da bir yazlık evde cesetleri bulunan anne oğulun, nasıl öldükleri ortaya çıktı.

Olay, Antalya Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat'ta bir diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak çalışan Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut, hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan mali müşavir Mehmet Bulut, ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.

Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut'u, bir başka odada ise Uğur Bulut'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Gülşen Bulut ile oğlu Uğur'un yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, Gülşen Bulut'un vücuduna 3 el ateş edildi, Uğur Bulut'un ise başından vurulduğu saptandı. Anne ile oğlunun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNESİNİ VURUP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan otopside, Uğur Bulut'un annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi. Olay sırasında, ailenin diğer oğlu Ozan Bulut'un evde olmadığı belirtildi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgtan alınarak toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü. Annesini ve kardeşini kaybeden Ozan Bulut'un hayli üzgün olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
  1. Antalya
  2. Doktor Anne
  3. Liseli genç
  4. annesini öldürdü
  5. intihar etti
  6. sır perdesi
  7. cinayet
  8. adam öldürme
  9. aile içi şiddet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    1. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    2. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    3. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    4. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    5. BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den..
    6. CHP'li isimden flaş sözler! 'HDP ile..
    7. Almanya’da 'göçmen ve mültecilere'..
    8. FETÖ'cü Emre Uslu Kazım Özsoy'u tehdit..
    9. Fındık fiyatlarına yeni zam! 13 TL'ye..
    10. Trabzon'da korkunç olay! Otobüsün..
    11. Çaldığı 80 bin liralık zirai ilaç ve..
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. Doktor anne ve liseli oğlunun nasıl..
    14. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği..
    15. Husumetliler arasında kan döküldü!
    16. Macron'dan Suriye açıklaması! 'Feci..
    17. Münbiç hattında 36'ıncı devriye görevi..
    18. Fenerbahçe 3 yıldızın biletini kesti
    19. Kara haber en mutlu gününde geldi!
    20. Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk