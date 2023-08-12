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Dünya Doksuri Tayfunu’nun sigorta şirketlerine maliyeti belli oldu
Dünya

Doksuri Tayfunu’nun sigorta şirketlerine maliyeti belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:47:00 -
Doksuri Tayfunu’nun sigorta şirketlerine maliyeti belli oldu

Ulusal Mali Düzenleme İdaresi, Beijing’deki sigorta kurumlarına sel nedeniyle yaşanan afetle ilgili olarak 27 bin 400 başvuru geldiğini açıkladı. İdare, bu taleplerin yüzde 42’sinin tazmin edildiğini, toplam tazminat tutarının ise 380 milyon yuan’a (yaklaşık 53 milyon dolar) ulaştığını belirtti.

İdare’ye göre talep rakamlarının ve tazminat miktarlarının yaklaşık yarısı, yağmurlardan en çok etkilenen bölgeler olan Fangshan ve Mentougou’dan yapılan başvurulara ödendi. 10 Ağustos saat 10.00 itibarıyla, yaklaşık 17 bin araç sahibi afetlerle ilgili hasar bildiriminde bulundu ve yüzde 65’i tazmin edildi.

Kentin tarım sigortası sektöründe tahmini zararı 32 milyon yuan’ı aştı ve peşin ödenen tazminat veya tazminat miktarı 21 milyon yuan oldu. Bu rakam sektör toplamının yüzde 64’ünü oluşturdu.

29 Temmuz’dan 2 Ağustos’a kadar Beijing, Doksuri Tayfunu’nun tetiklediği şiddetli sağanak yağmurlarla büyük hasar gördü. Aşırı yağış nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor. Meteoroloji, yağışların son 140 yılın en şiddetlisi olduğunu açıkladı.

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