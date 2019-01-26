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Doha'da Türkiye ve Katar için şiir gecesi

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye ile Katar'ın Arap ve İslam aleminin yanında duruşuna atfedilen bir şiir gecesi düzenlendi

26 Ocak 2019 Cumartesi 00:27
Doha'da Türkiye ve Katar için şiir gecesi

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye-Katar ilişkisi Arap ülkelerine örnek gösterildi.

Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye ile Katar'ın Arap ve İslam aleminin yanında duruşuna atfedilen bir şiir gecesi düzenlendi.

Katar'dan birçok şair ve siyasinin yer aldığı şiir gecesinde Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Doha Elçisi Nizar el-Hiraki de katıldı.

Geceyi organize eden Katar'daki Suriyelilerin ileri gelenlerinden Fahd Hamed el-Azzab el-Meşhedani yaptığı konuşmada, "Bugün, önemli duruşlarından dolayı şükran, minnetle ve sevgi için toplandık. Türkiye Cumhurbaşkanına ve Türk halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Meşhedani, Katar'ın Suriye halkına karşı tutumu ve Lübnan'ın Arsal bölgesindeki Suriyelilere verdiği desteğe dikkati çekti.

"Katar ve Türkiye arasındaki güçlü ilişki, Müslümanların meselelerine hizmet eden verimli bir iş birliği üretti" diyen Meşhedani, Arap ülkelerine Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiyi örnek almaları çağrısı yaptı.

Büyükelçi Özer ise Türkiye'nin kardeş halklara karşı insani bir duruş sergilediğini ve Suriyelilerin Türkiye'ye gösterdikleri minnetin iki millet arasındaki ilişkinin derinliğini yansıttığını, kardeşliğin bu ilişkinin temeli olduğunu söyledi.

SMDK Doha Elçisi Hiraki de Türkiye ve Katar'ın acı çeken Suriye halkına karşı tutumunun tarihe altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Gecede Türkiye ve Katar'ın Suriye ile İslam dünyasının yanında sergiledikleri tutuma atfedilen şiirler okundu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 00:27
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