Doğuştan görme engelli çiftçi Yılmaz Çatıklı köyünde traktör sürüyor, odun kırıyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki Çatalyazı köyünde yaşayan 35 yaşındaki Yılmaz Çatıklı, doğuştan görme engelli olmasına rağmen traktör sürüyor, yakacak odununu baltayla kırıyor ve köydeki işlerini kendisi yapıyor.

Doğup büyüdüğü köyde yıllarca anne ve babasına yardım eden Çatıklı, görme engeline rağmen köydeki işlerin tamamını öğrendi. Geçtiğimiz yıllarda annesiyle babasını kaybedince yalnız kaldı; çiftçiliği yine de bırakmadı. Siyez ve çeşitli tarımsal ürünler yetiştirerek geçimini sağlayan Çatıklı'ya tarladaki işlerinde köyde yaşayan vatandaşlar da destek veriyor. Azmi, kendisini tanıyanlara örnek oluyor.

Boş arazide sürüp evinin önüne park ediyor

Traktör ve arabalara ayrı bir ilgi duyan Çatıklı, boş zamanlarında evinin yanındaki boş arazide direksiyona geçiyor. Kısa mesafeli de olsa traktörü sürüp yeniden evinin önüne park ediyor; traktörün temizliğini ve tüm bakımlarını da kendisi yapıyor. Günlük yaşantısını sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Çatıklı, "Doğuştan görme engelliyim. Engelliliğin zor tarafları var ama imkansız diye bir şey yok. Hiç kimse evde oturmayla bir şey başaramaz" dedi. Yeni doğmuş bir çocuk gibi meraklı olmak ve her şeyi öğrenmeye çalışmak gerektiğini belirten Çatıklı, bugün bu işi yaptığını, yarın farklı bir şey yapıp yapmayacağını ise bilmediğini ifade etti.

Ankara'da 8 yıl körler okulunda okudu

Lise eğitiminin ardından çok sevdiği köyünde çiftçiliğe başlayan Çatıklı, "siyezin başkenti" dediği İhsangazi'de köyünün siyezde bir numara olduğunu, zamanında 5 yıllık pilot bölge seçildiğini anlattı.

Eğitim sürecini "Benim 8 yıl Ankara'da halkımızın anlayacağı şekilde, körler okulunda eğitimim oldu. 4 yıl da kaynaştırma eğitimiyle liseyi tamamlamıştım. Üniversiteye açıköğretimle başladım ama devam etmedim" sözleriyle aktardı.

Sıkılmayı fazla sevmediğini, serbest ve sosyal olmayı tercih ettiğini dile getiren Çatıklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu köyde doğdum, bu köyde yaşıyorum. Bu işler her zaman yaptığım, günlük işler. Traktör kullanırım, araba kullanırım. Profesyonel olarak kullanamam ama 3-5 metre ileri gitme, sağa-sola dönme, temizliğini, bakımını seviyorum. Araçlara dair bir fikrim de var. Bunları sürekli yaparım. Odun yaktığımız için sürekli odun kırarım. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum."