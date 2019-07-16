Doğuş’tan büyüme hamleleri

Otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme olmak üzere yedi sektörde faaliyet gösteren Doğuş Grubu ayrıca, mevcut hizmet verdiği sektörlerin yanı sıra teknoloji, spor ve eğlence alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürüyor. Dünya ölçeğindeki markalarla yaptığı iş birlikleriyle, Türkiye’yi temsil eden grubun geliştirdiği ve kamuoyuna malettiği sosyal sorumluluk projeleri de düzenli olarak devam ediyor.

Değişimde öncü

Türkiye’de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmada en iyi şekilde değerlendiriyor. Girişimciliği ve geleceğe yatırım yapmasıyla iş dünyasında kalıcı izler bırakan ve her şeyden öte insanın sermayeden daha önemli olduğuna inanan, Doğuş Grubu’nun kurucu Başkanı Ayhan Şahenk’ten aldığı iş terbiyesiyle şirketlerini büyüten oğlu Ferit Şahenk, takım arkadaşlarıyla birlikte babasının ‘’Yaptıklarınızla yetinmeyin, hiçbir konuda moralinizi bozmayın. Sorunlarla uğraşmayı zevkli hobiler, yarışmalar haline getirin ve asla yapmak istediklerinizden, yapmayı kafanıza yerleştirdiklerinizden vazgeçmeyin” tavsiyesine uyarak, Türkiye’nin geleceğine dönük hizmetlerinde başarılı olmaya gayret ediyor.

Doğuş Grubu, yeniden yapılanıyor

Doğuş Grubu, holding yönetim organizasyonunu grubun büyüme ve genişleme stratejisine uygun olarak, değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırıyor. Yaptığı açıklama ile değişimi duyuran Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, “Grubumuzun yönetiminde bundan böyle Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü üstlenerek çalışmalarıma devam edeceğimi sizinle mutluluk ve heyecanla paylaşmak isterim” dedi. Şahenk, gruptaki diğer görev değişimlerini şöyle özetledi: “Bu çerçevede değerli çalışma arkadaşım Sayın Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edecek. Sayın Akın Tavuz bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek. Ayrıca Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar alanlarında Akın ile birlikte çalışacağız. Finansman ve refinansman konularında ise Sayın Damla Çelikçi, Başkan Danışmanı olarak çalışacak. Yaklaşık 8 yıldır finans bölümümüzde görev yapan Sayın Barış Alpay ise bundan böyle Finans Direktörü rolünü alıyor. Sayın Buse Özen Doğuş İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak aramıza katılıyor.”