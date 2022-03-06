Doğuş Üniversitesi öğretim elemanı alacak
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanla duyurulan şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 18.03.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.
Başvuru Tarihi : 04.03.2022
Son Başvuru Tarihi : 18.03.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.03.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 23.03.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.03.2022
BAŞVURU ADRESİ:
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr
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